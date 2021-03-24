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Сити организовал Зинченко чартерный рейс в Украину, Ярмоленко летел обычным рейсом
Горожане могут себе позволить
1927.kiev
Жена игрока
Как сказала Влада в эфире ТК Футбол, "Манчестер Сити" организовал для Зинченко чартерный рейс, на борту которого были только игрок и экипаж.
Подобные отдельные рейсы в период пандемии и серьезных ограничений в Бриатании организуют только топ-клубы АПЛ.
Также Влада рассказала, что Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" летел в Киев обычным рейсом.
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