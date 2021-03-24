Сити организовал Зинченко чартерный рейс в Украину, Ярмоленко летел обычным рейсом

Жена игрока сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан, рассказала, как добирались в расположение сборной Украины английские легионеры команды Шевченко.

Как сказала Влада в эфире ТК Футбол, "Манчестер Сити" организовал для Зинченко чартерный рейс, на борту которого были только игрок и экипаж.

Подобные отдельные рейсы в период пандемии и серьезных ограничений в Бриатании организуют только топ-клубы АПЛ.

Также Влада рассказала, что Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" летел в Киев обычным рейсом.