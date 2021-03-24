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Сити организовал Зинченко чартерный рейс в Украину, Ярмоленко летел обычным рейсом

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Горожане могут себе позволить

Сити организовал Зинченко чартерный рейс в Украину, Ярмоленко летел обычным рейсом

1927.kiev

Новина українською

Жена игрока сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан, рассказала, как добирались в расположение сборной Украины английские легионеры команды Шевченко.

Как сказала Влада в эфире ТК Футбол, "Манчестер Сити" организовал для Зинченко чартерный рейс, на борту которого были только игрок и экипаж.

Подобные отдельные рейсы в период пандемии и серьезных ограничений в Бриатании организуют только топ-клубы АПЛ.

Также Влада рассказала, что Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" летел в Киев обычным рейсом.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Влада Седан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
24.03.2021 в 22:43
Капитана СбУ уважают, однако! :)
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