Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фактор Гризманна и неувиденный офсайд. Франция открывает счет в игре с Украиной
Но красивый гол
Антуан Гризманн вывел Францию вперед в первом поединке отбора на ЧМ-2022.
Момент на 19 минуте начался с дальнего паса на правого защитника Франции Бенжамена Павара. Хотя он находился в положении вне игры, судья этого не увидел (ВАР в игре не работает). Виталий Миколенко выбил мяч из штрафной в борьбу.
А там атакующий полузащитник сборной Франции Гризманн "снял" мяч со спины капитана "сине-желтых" Александра Зинченко и тут же нанес удар с угла штрафной.
Крученый мяч полетел высоко и залетел в дальний угол ворот Георгия Бущана.
Популярное сейчас
- Игрока аматорского клуба бессрочно отстранили от футбола за дикий фол на 18-летнем хавбеке Днепра-1
- Франция - Украина: соперники определились с цветами формы
- Потенциальный бразилец в Шахтере, Кобин подал в отставкку. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом