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Фактор Гризманна и неувиденный офсайд. Франция открывает счет в игре с Украиной

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но красивый гол

Фактор Гризманна и неувиденный офсайд. Франция открывает счет в игре с Украиной

Новина українською

Антуан Гризманн вывел Францию ​​вперед в первом поединке отбора на ЧМ-2022.

Момент на 19 минуте начался с дальнего паса на правого защитника Франции Бенжамена Павара. Хотя он находился в положении вне игры, судья этого не увидел (ВАР в игре не работает). Виталий Миколенко выбил мяч из штрафной в борьбу.

А там атакующий полузащитник сборной Франции Гризманн "снял" мяч со спины капитана "сине-желтых" Александра Зинченко и тут же нанес удар с угла штрафной.

Крученый мяч полетел высоко и залетел в дальний угол ворот Георгия Бущана.

Читайте такжеФранция – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

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В статье: Украина Франция Антуан Гризманн Бенжамен Павар
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Комментарии (6)
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Vlad21
24.03.2021 в 22:50
В результате того, что во внутреннем футболе нашей страны сплошь процветает отсутствие реализации моментов, не попадание в рамку, слабая физическая подготовка, мы имеем с французами то что имеем. Почему Караваев не может догнать Мбапе, почему Матвиенко не может догнать нападающего, почему наши футболисты не могут попасть в рамку при первой же возможности, не говоря, что нужно попадать в ту или другую девятку. Ответ - футболисты всех наших Украинских команд мало работают на тренировках. Физическая подготовка оставляет желать лучшего, если даже сравнивать с французами. Нет футбольных снайперов. А это все шлифуется до автоматизма на тренировках. И удар Гризмана - это не случайное попадание в рамку, все это результат работы на тренировках. И так. Надеемся на лучшее, - повезет сравняем.
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vlotko (Броди)
24.03.2021 в 23:02
"футболисты всех наших Украинских команд мало работают на тренировках. Физическая подготовка оставляет желать лучшего" - так в збірній не тільки ігроки наших клубів, є ще легіонери з топ клубів, так вони мають такі самі недоліки.. Значить причина в іншому.
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DynamoKiyv (Київ)
24.03.2021 в 22:43
Ладно ВАРа нет, но где боковой?
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TarasLviv2019 (LVIV)
24.03.2021 в 22:45
він думав, що є вар. звик уже до вар. тільки кутові показує. і вільні удари від воріт, коли більш-менш всьо ясно.
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vlotko (Броди)
24.03.2021 в 23:07
VAR виставляють, переважно, на гру ДК, тут ситуація інша, так і потреби в ньому не має.
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Siren05 (Мариуполь)
24.03.2021 в 22:35
Пока играем достойно...
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