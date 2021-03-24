Фактор Гризманна и неувиденный офсайд. Франция открывает счет в игре с Украиной

Антуан Гризманн вывел Францию ​​вперед в первом поединке отбора на ЧМ-2022.

Момент на 19 минуте начался с дальнего паса на правого защитника Франции Бенжамена Павара. Хотя он находился в положении вне игры, судья этого не увидел (ВАР в игре не работает). Виталий Миколенко выбил мяч из штрафной в борьбу.

А там атакующий полузащитник сборной Франции Гризманн "снял" мяч со спины капитана "сине-желтых" Александра Зинченко и тут же нанес удар с угла штрафной.

Крученый мяч полетел высоко и залетел в дальний угол ворот Георгия Бущана.