Национальная сборная Украины
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Украина забила Франции, не нанеся ни одного удара в створ ворот
Интересная статистика
OptaJean
Сборная Украины сыграла свой первый матч в отборе ЧМ-2022.
Команда Шевченко на выезде
Интересно, что при этом украинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
Из 5 ударов 4 были мимо рамки, а один выстрел Сидорчука, который был заблокирован Кимпембе, обернулся автоголом.
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