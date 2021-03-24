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Национальная сборная Украины

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Украина забила Франции, не нанеся ни одного удара в створ ворот

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Интересная статистика

Украина забила Франции, не нанеся ни одного удара в створ ворот

OptaJean

Новина українською

Сборная Украины сыграла свой первый матч в отборе ЧМ-2022.

Команда Шевченко на выезде добыла ничью со сборной Франции (1:1).

Интересно, что при этом украинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Из 5 ударов 4 были мимо рамки, а один выстрел Сидорчука, который был заблокирован Кимпембе, обернулся автоголом.

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В статье: Украина Франция
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Комментарии (39)
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Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:37
А ти збирныки, хто нэ будэ кричаты на украйинський мови - чемодан-вокзал-Москва-допутина. Украйинська збирна повынна складатыся тилькы з украйинцив!
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:38
Иди расскажи это ка.ца.пским сборникам Гильерме и Марио Фернандесу
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:06
Трэба забороныты гравцям сборной Украины обслуговуваты глядачив нэ на украйинський мови!
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+1
-5
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 00:58
Украйинци нэ завдалы в площыну ворит жодного удару. А как бы они завдалы, если в сборной Украины не было ни одного украинца??? (Ни Шведа, ни Зозули сегодня на поле не было). Вся сборная так называемой Украины состояла из новороссов, малороссов, и латиноамериканцев. Рабочий язык на поле - русский. Количество слов, произнесённых на поле на украинском языке за 94 минуты игры - 0.
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0
-6
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Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:09
Опять это ипанутое ка.ца.пское чмо со своим малахольным бредом вылезло...
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+2
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:10
У меня факты. А что у тебя?
0
-3
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:11
Я погуглил, Зозуля тоже все интервью дает на руссокм, а только армию финансирует украинскую. Хамелеон.
0
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:11
У тебя фуякты. С каких пор ка.ца.пский бред стал фактами?
+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:12
Ты только что сам не заметил, как всех сегодняшних игроков сборной Украины обозвал кац ап скимч мом.
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:14
Конечно не заметил. Заметить то, чего не не было, может только такой дал.бай.оп, как ты
+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:16
И кстати, ты заметил, что ты меня оскорбляешь, а я тебя нет? Но при личной встрече, ты бы ответил за все оскорбления. (По одному разу в е бло за каждое оскорбление отхватил бы. Т.е., к мэдыкам уже поступил бы трупом)
0
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:18
Бл.я, вроде ж в Украине и в ка.ца.пистане образование примерно на одном уровне. Почему ты такой да.лба.й.оп, тебя не учили, что использование языка и нацинальность это разные вещи? Или ты только что из детсада в школу перешел?
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:18
Мне уже начинать тебя бояться, му.ди.ла? )))
+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:20
Так а в чём они или ты украинцы, если по-украински никто не говорит??? Французы же не кричали на поле по-английски?
0
0
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Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:21
Ты еще и читать к тому же не умеешь...
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:22
Украинский язык на поле рабочий только в ФК Львив, и то не полностью, а примерно наполовину. У всех других клубах рабочий язык русский, на 95-100%, у Руха и Миная на 80%.
0
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Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:23
Я ж тебе уже когда-то писал про новоанглийцев и новопортугальцев, но ты ходячее подтверждение фразы "если человек идиот, то это надолго"
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Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:23
так ты ж и идиот.
0
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Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:24
Нет, ка.цап. Это ты - идиот, потому что ты здесь свой горячечный бред пропихивать пытаешься
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:24
Прячься дальше за аватаркой, серун малой.
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.03.2021 в 01:26
Шевченку пойди скажи в глаза "ка цап!" У него интервью тоже на русском. У тренера сборной страны, которая называется "Украина".
0
0
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Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:26
Прячься дальше за безликой картинкой с человеческим профилем, ху.есо.с
0
0
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Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 01:28
Не, реально - тупой ка.ца.пский е.блан попался...
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 00:48
Швейцария забила Украине три, не выходя на поле.
Ответить
+6
0
Alex.696 (Немирів)
25.03.2021 в 00:46
Колись Динамо так з Чорноморцем грало. У одеситів нуль ударів по воротам, а рахунок 1-1, Хачеріді з кутового у власні ворота зрізав)))
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
25.03.2021 в 00:37
ну бывает, чо)
Ответить
+2
0
avatar
veliksarr (Одесса)
25.03.2021 в 00:31
Неправильный удар, правильный гол!!!
Ответить
+3
0
avatar
Igorokk (Kyiv)
25.03.2021 в 00:28
Наши сегодня выиграли, это ничья не ничья, счёт должен быть 1:0 в пользу Украины интересно почитать комментарии французов после сегодняшнего матча и ихнего гола в наши ворота
Ответить
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.03.2021 в 00:28
А Франція забила із поза грою...
Ответить
+5
0
MIG-40 (Одесса)
25.03.2021 в 00:27
Пускай французы радуются этому, что Украина не била по их воротам. Представляете, а если б били?! То французы вообще бы проиграли!)))))
Ответить
+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 00:24
Иди это Швейцарии расскажи.
Ответить
+1
0
миг-25 (киев)
25.03.2021 в 00:52
Так Швейцарии Павелко матч сдал -причем тут Франция?
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
25.03.2021 в 00:20
Ну та шо, а жабки забили с оффсайда, так шо все нормуль, главное что наши на были не хуже французов
Ответить
+2
0
миг-25 (киев)
25.03.2021 в 00:16
Но это лучше чем например игра донецких бездомный осевших в Киеве в ЧУ -с десяток ударов за матч по воротам и ни одного гола -Ну конечно кроме левых пеналей Украину- с ХОРОШИМ результатом
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+3
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 00:15
Ну и х..с..ним, это ничья на поле чемпионов мира!
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 00:03
Это "схема" Шевченка.
Ответить
+4
-1
миг-25 (киев)
25.03.2021 в 00:25
У него от схемы Павелко и Срны и так нос красный
Ответить
+3
-2
Хм (Хм)
25.03.2021 в 00:02
Просто треба так вміти!
Ответить
+3
0
magnum power (БОМЖ)
25.03.2021 в 00:02
в стиле Шевы игрока: пол-момента - гол
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+6
0


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