Украина забила Франции, не нанеся ни одного удара в створ ворот

Сборная Украины сыграла свой первый матч в отборе ЧМ-2022.

Команда Шевченко на выезде добыла ничью со сборной Франции (1:1).

Интересно, что при этом украинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Из 5 ударов 4 были мимо рамки, а один выстрел Сидорчука, который был заблокирован Кимпембе, обернулся автоголом.