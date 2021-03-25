  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сидорчук: Мой гол? Здесь больше автогол, но приятно все равно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук: Мой гол? Здесь больше автогол, но приятно все равно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но результат приятный

Сидорчук: Мой гол? Здесь больше автогол, но приятно все равно

france football

Новина українською

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью (1:1) с Францией в отборочном матче к ЧМ-2022.

"Да, считаю, что взять очки с чемпионами мира - это хорошо.

Тактика с 5 защитниками? Было тяжело, но было важно укрепить середину. Тренерский штаб учитывает силу соперников, и где-то удалось нивелировать, но без везения не обошлось. Я не буду оценивать соперников, но все знают уровень противника. Была задача как можно плотнее играть.

Мой гол? Повезло, что сказать еще. Шевченко говорил, что свой шанс будет, нужно выжимать свое. Здесь больше автогол, но приятно все равно. Не гол, а, скорее, голевая передача. Надеемся, хорошо пройдем квалификацию", - сказал Сидорчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Франция Сергей Сидорчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 00:26
Какой бы он не был, но мы его, в отличии от швейцарцев, забивали на футбольном поле.
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...