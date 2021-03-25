Сидорчук: Мой гол? Здесь больше автогол, но приятно все равно

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью (1:1) с Францией в отборочном матче к ЧМ-2022.

"Да, считаю, что взять очки с чемпионами мира - это хорошо.

Тактика с 5 защитниками? Было тяжело, но было важно укрепить середину. Тренерский штаб учитывает силу соперников, и где-то удалось нивелировать, но без везения не обошлось. Я не буду оценивать соперников, но все знают уровень противника. Была задача как можно плотнее играть.

Мой гол? Повезло, что сказать еще. Шевченко говорил, что свой шанс будет, нужно выжимать свое. Здесь больше автогол, но приятно все равно. Не гол, а, скорее, голевая передача. Надеемся, хорошо пройдем квалификацию", - сказал Сидорчук.