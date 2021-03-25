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Шевченко: Наш план на игру сработал. К судье претензий нет

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей Николаевич всем доволен

Шевченко: Наш план на игру сработал. К судье претензий нет

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Было очень тяжело с такой хорошей командой, у которой так много хороших и техничных футболистов. У нас был хороший план на игру. Ребята – молодцы. Тот объем работы, который они выполнили, те подстраховки, то давление на мяче, которое они попытались создать – я считаю, нам удалось.

Мы выбрали такую тактику, план на игру, потому что по-другому с такими, как Франция, будет нам тяжело играть.

Может, это был не очень красивый футбол – компактный, лаконичный. Я считаю, что мы провели хороший матч. Считаю, что план сработал идеально. У нас было очень много хороших продолжений – немножечко не доигрывали в этом плане. Где-то растерялись в первые 25-30 минут.

Но это первый раз по такой системе, поэтому то, что мы давно готовили, – это факт, но у нас была одна тренировка для воплощения в жизнь.

Ребята подготовились очень хорошо, внимательно слушали, сконцентрировались на том, что мы говорили. Мы должны были компактно сыграть. Если бы дали хоть сантиметр на футбольном поле, с такими талантливыми футболистами, как они, нам бы было очень тяжело. План сработал.

Рефери? Он отсудил идеальный матч. В таких ситуациях ВАР помогает всегда. У меня нет и не будет претензий", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
25.03.2021 в 00:57
Ну если так ИДЕАЛЬНО подсуживают Бомжам -в Чемпионате Украины-то Андрюха -прав сто пудов
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