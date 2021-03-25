Зинченко: Ничья с Францией будет неважна, если не обыграем Финляндию

Капитан и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"На самом деле, о повязке говорить не стоит. Я скажу только одно - мечты нужны для того, чтобы они сбывались. Одна из них сегодня сбылась, я этим очень горжусь. Были мурашки по коже, очень приятно, я этот день не забуду никогда.

По игре у меня двоякое ощущение. С одной стороны результат против действующего чемпиона мира очень хороший, но хочется все равно лучше. Сегодня мы играли не в такой схеме, как привыкли, но в целом добились того, чего хотели.

Я скажу, что план на игру удался. Они не так много создали моментов, мы здорово сыграли в обороне. Были некоторые моменты и поправки. Гризманн забил фантастический гол. Я видел повтор, он забил из вне игры. Но в целом, судейство было на хорошем уровне и претензий ни к кому нет. Все мы люди, все мы ошибаемся.

Если вы видели схему нашей игры, то понятно, что наша задача была не пропустить, при этом мы знали, что у нас будут появляться моменты. Мы понимали, что их не будет много, выжали максимум и добились положительного результата.

В конце уже начали уставать. Главный тренер вовремя начал делать замены и освежать немного игру. В середине поля приходилось делать много беговой работы, а когда уже у нас был мяч - не хватало силенок выйти из обороны и немного дать команде передохнуть. В первом тайме, может даже первые минут 60 у нас это получалось лучше, но в конце уже немного подсели.

Эта ничья будет неважна, если в следующей игре мы не обыграем сборную Финляндии. Мы отдали столько сил, чтобы добиться положительного результата сегодня, поэтому с полной концентрацией будем готовиться на следующую игру. У нас есть время восстановиться, поэтому будем работать", - подытожил Зинченко.