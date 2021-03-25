Шапаренко – о ничье с французами: Нашей сборной нужно было использовать свой шанс

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Хотелось реабилитироваться за то досадное поражение в товарищеском матче. Хотелось показать, что мы не просто приехали отбыть номер, а выиграть матч, как минимум.

Мы понимали, что французы очень квалифицированные, чемпионы мира. Понимали, что у нас будет много работы без мяча. Моментов было не очень много, но мы должны были использовать свой шанс", - сказал Шапаренко.