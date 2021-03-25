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Шапаренко – о ничье с французами: Нашей сборной нужно было использовать свой шанс
Хавбек подвел итоги поединка с чемпионами мира
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.
"Хотелось реабилитироваться за то досадное поражение в товарищеском матче. Хотелось показать, что мы не просто приехали отбыть номер, а выиграть матч, как минимум.
Мы понимали, что французы очень квалифицированные, чемпионы мира. Понимали, что у нас будет много работы без мяча. Моментов было не очень много, но мы должны были использовать свой шанс", - сказал Шапаренко.
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