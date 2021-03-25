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Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored
Он получил самый высокий балл среди футболистов украинской команды
Фото: dynamo.kiev.ua
В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью (1:1) на выезде против Франции.
Авторитетный портал WhoScored традиционно выставил оценки участникам встречи.
Лучшим в составе "сине-желтых" стал защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко. 24-летний футболист получил 7,7 балла.
Худшими в составе украинской команды стали Виктор Коваленко и Александр Зубков, которые вышли на замену. Портал оценил их действия в 6.0 балла.
У сборной Франции лучшим футболистом встречи среди двух команд стал нападающий Антуан Гризманн, который отметился забитым мячом в ворота Украины на 19-й минуте встречи. Его действия оценили в 8,0. Худшим в составе французов и в матче в целом стал вратарь Уго Льорис. Он получил 5,8 балла.
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