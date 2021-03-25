  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Он получил самый высокий балл среди футболистов украинской команды

Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью (1:1) на выезде против Франции.

Авторитетный портал WhoScored традиционно выставил оценки участникам встречи.

Лучшим в составе "сине-желтых" стал защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко. 24-летний футболист получил 7,7 балла.

Худшими в составе украинской команды стали Виктор Коваленко и Александр Зубков, которые вышли на замену. Портал оценил их действия в 6.0 балла.

У сборной Франции лучшим футболистом встречи среди двух команд стал нападающий Антуан Гризманн, который отметился забитым мячом в ворота Украины на 19-й минуте встречи. Его действия оценили в 8,0. Худшим в составе французов и в матче в целом стал вратарь Уго Льорис. Он получил 5,8 балла.

Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored - изображение 1
Скриншот: WhoScored
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
25.03.2021 в 09:26
Ото ж оцінки... Льоріс всю гру простояти, подивитися футбол... Але не зреагувати на підступний відскок і ВСЕ Чи тут скоріше з серії "не дали наші голкіперу господарів себе проявити" А з наших... Шапоренко вболівальники визнали його кращим і ми бачили за що... Солідно, цікаві паси раздавав, не пригадую, щоб обрізався, утім експерти "корисних дій" в ціх діях не знайшли... А от Маліновський та Сидорчук і обрізалися, а користі в їх діях нарахували більше.
Ответить
+1
-4
Динамист (Киев)
25.03.2021 в 09:19
Чем рукодствуются вынося такие оценки не знаю.Лучший Бущан это однозначно,Зубков отлично влился после выхода,нагнетал не портил.Коваленко как всегда, хорошо что не обрезался пять раз за пять минут как он умеет.
Ответить
+2
-5
Igor.ko (Львів)
25.03.2021 в 09:05
середній бал наших - 6,54, проти 6,57 у французів - так що ми нічим фактично не поступалися - що підтверджує результат
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...