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Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Ведущая ТК "Футбол" поздравила мужа и украинскую команду против Франции

Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины

Фото - instagram.com/v.lada_sedan/

Новина українською

Ведущая ТК "Футбол" и жена полузащитника сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан поздравила мужа и его команду с ничьей с командой Франции в квалификации чемпионата мира 2022 года.

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Возлюбленная 24-летнего футболиста опубликовала в Сторис Instagram коллективное фото украинской команды перед игрой с французами.

В комментарии к снимку она написала: "С удачным началом. Вами гордится вся страна".

Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины - изображение 1
Позже Влада добавила кадр, на котором ее муж приветствует капитана французов Уго Льориса.
Фото Седан прокомментировала словами: "Исторический день для нашей семьи. Горжусь тобой, наш кэп".
Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины - изображение 2
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В статье: Украина Александр Зинченко Влада Седан
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