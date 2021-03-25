Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины

Ведущая ТК "Футбол" и жена полузащитника сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан поздравила мужа и его команду с ничьей с командой Франции в квалификации чемпионата мира 2022 года.

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Возлюбленная 24-летнего футболиста опубликовала в Сторис Instagram коллективное фото украинской команды перед игрой с французами.

В комментарии к снимку она написала: "С удачным началом. Вами гордится вся страна".

Позже Влада добавила кадр, на котором ее муж приветствует капитана французов Уго Льориса.

Фото Седан прокомментировала словами: "Исторический день для нашей семьи. Горжусь тобой, наш кэп".