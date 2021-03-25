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Шевченко: У сборной Украины было много шансов, но допускались технические ошибки

Национальная сборная Украины
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Наставник "сине-желтых" подвел итог встречи с французами

Шевченко: У сборной Украины было много шансов, но допускались технические ошибки

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью против Франции (1:1) в квалификации на отбор ЧМ-2022.

- Как вы прокомментируете выбор Бущана на вратарскую позицию?

- У нас достаточно хороших голкиперов. Любой из них мог бы сыграть. У Бущана немножко больше опыта. Он пропустил здесь семь мячей, и с точки зрения психологии можно было дать ему шанс. Я видел, что Георгий готов к этой игре лучше. Все-таки в "Динамо" на фоне матчей чемпионата Украины является психологическое преимущество.

- Кому первому пришла в голову такой план на игру?

- Если мы принимаем какое-то решение, то всегда делаем это вместе. Это совместная работа тренерского штаба.

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- Показалось, что в контратаках сборная Украины не доводила дело до логического завершения.

- Я думаю, что те продолжение контратак, которые у нас были, больше связаны с каким-то техническим браком. Отрабатывая столько в обороне, ты недостаточно свеж в своих решениях во время контратак. Были неплохие продолжения. Где ребята устали, принимали неправильные решения. Это нормально. У нас было много шансов, но допускались технические ошибки. Ты всегда теряешь много энергии, когда пробегаешь большую дистанцию. Французская команда отправляла в атаку много футболистов, открывала для нас пространство", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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