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Игрок Динамо - обладатель приза Лев Матча в поединке с Францией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

По итогам голосования болельщиков

Игрок Динамо - обладатель приза Лев Матча в поединке с Францией

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Во время матча спонсор национальной сборной Украины ТМ "Львівське" совместно с ТК Футбол 1/2/3 проводили голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу"

По итогам голосования зрители приз отдали полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко, который набрал 31% голосов. Вслед за ним финишировали Виталий Миколенко (21%) и Виктор Коваленко (18%).

"Приятные ощущения. Но не от того, что я лучший игрок, а от результата. Награда очень красивая, спасибо", - прокомментировал Шапаренко.

Напомним, что в воскресенье, 28 марта, сборная Украины сыграет против Финляндии. Встреча состоится на НСК Олимпийский в Киеве и начнется в 21:45.

Читайте такжеШапаренко – о ничье с французами: Нашей сборной нужно было использовать свой шанс
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В статье: Украина Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Rezerf (Чернігів)
25.03.2021 в 12:39
Дивно, що Ковалєнко на третьому, а не на першому.
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levchik (Львів)
25.03.2021 в 12:16
Молодець Микола. Майтбутнє збірної. !!! Трохи фізичної маси набрати і впевненості в своїх силах і зб.України отримає свого Кроса-Модріча. Доречі манерою гри він до Модріча найбільш схожий,але ще рости і рости.!!!
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