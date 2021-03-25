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Игрок Динамо - обладатель приза Лев Матча в поединке с Францией
По итогам голосования болельщиков
Фото: ТК Футбол
Во время матча спонсор национальной сборной Украины ТМ "Львівське" совместно с ТК Футбол 1/2/3 проводили голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу"
По итогам голосования зрители приз отдали полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко, который набрал 31% голосов. Вслед за ним финишировали Виталий Миколенко (21%) и Виктор Коваленко (18%).
"Приятные ощущения. Но не от того, что я лучший игрок, а от результата. Награда очень красивая, спасибо", - прокомментировал Шапаренко.
Напомним, что в воскресенье, 28 марта, сборная Украины сыграет против Финляндии. Встреча состоится на НСК Олимпийский в Киеве и начнется в 21:45.
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