Игрок Динамо - обладатель приза Лев Матча в поединке с Францией

Во время матча спонсор национальной сборной Украины ТМ "Львівське" совместно с ТК Футбол 1/2/3 проводили голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу"

По итогам голосования зрители приз отдали полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко, который набрал 31% голосов. Вслед за ним финишировали Виталий Миколенко (21%) и Виктор Коваленко (18%).

"Приятные ощущения. Но не от того, что я лучший игрок, а от результата. Награда очень красивая, спасибо", - прокомментировал Шапаренко.

Напомним, что в воскресенье, 28 марта, сборная Украины сыграет против Финляндии. Встреча состоится на НСК Олимпийский в Киеве и начнется в 21:45.