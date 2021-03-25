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Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Лайнсмен признал свою ошибку

Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью (1:1) на выезде против Франции.

Подопечные Дидье Дешама первыми открыли счет на 19-й минуте встречи, автором его стал нападающий Антуан Гризманн. Однако после того, как показали повтор, вероятно, мяч был забит после офсайда, который арбитр не заметил.

В эфире ТК Футбол журналист сообщил, что в перерыве матча лайнсмен попросил прощения у наставника сборной Украины Андрея Шевченко за свою ошибку. Отметим, что в данной встречи не был задействован VAR.

Напомним, что в воскресенье, 28 марта, сборная Украины сыграет против Финляндии. Встреча состоится на НСК Олимпийский в Киеве и начнется в 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (14)
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football_soccer (Украина)
25.03.2021 в 14:46
типичная бюрократия мафиозной фифа. На одних турнирах повторы есть, а на других турнирах повторов почему-то нет. А смешное то, что играют НА ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ стадионах, но повторы мафиозники специально запрещают. Если уж ввели повторы, то какого хрена их исскуственно теперь запрещают на отдельных турнирах, тем более если стадион соотвествует ?????
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0
0
Papaye (Dnipro)
25.03.2021 в 13:33
С одной стороны- что нам от его извинений? С другой- кто знает, как развивались бы дальше события без этого гола. Французы скорее всего всё больше наращивали давление. Не факт, что наши не поплыли бы. А так они подуспокоились, плюс судьи уже осозновали свою лажу и пару раз простили нам. В общем нормально. Как-то спокойно было на душе перед матчем и не зря как оказалось.
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+4
-2
Acsakal (Kharkov)
25.03.2021 в 14:10
Ну, судді пробачили пару разів не лише нам, але й французам. Раз мяч влучив в руку після прострілу Миколенка і раз завалили руками Яремчука в штрафному майданчику. Це потенційно 2 пенальті. А нас пробачили з відмашкою Забарного на Мбаппе та ще раз Бущан маханув повз м'яча, коли об нього перечепився Коман. Тож за "пробаченнями" нічия. А от якби не зрізка французів у власні ворота, то Україна могла поїхати з Франції з порожніми кишенями, і тоді помилка арбітра не була би такою неважливою.
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+3
-2
Papaye (Dnipro)
25.03.2021 в 14:29
Кстати трансляция немного выбесила. Рука в штрафной Франции, падение Яремчука- ни одного внятного повтора. Падение Караваева- куча повторов с разных ракурсов, пытаясь уличить его в симуляции.
+2
0
Referee-12 (Новая Прага)
25.03.2021 в 13:29
одни грамотеи тут в комментах собрались!!!!)))))))))) смешно..............
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 13:19
Пускай засунет себе это прощение... Все равно французам бы не дали проиграть. На Швейцарии проверено.
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+2
-7
bukuska (Fktrcfylhbz)
25.03.2021 в 13:17
и че дальше . нам его прощения на хлеб намазывать? Забивала бы сборная подымал бы флажки и у напарника забрал бы чтобы предупредить главного очки нужно носить с линейкой
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0
-5
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
25.03.2021 в 13:14
С другой стороны был бы в этом матче ВАР, в наши ворота точно пеналь поставили бы.
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+4
-4
Acsakal (Kharkov)
25.03.2021 в 14:11
І у ворота Франції - теж.
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0
0
sergio07 (Запоріжжя)
25.03.2021 в 13:03
Тут, схоже, була дійсно помилка, дуже динамічний епізод. А у наших арбітрів - бувають не лише помилки, а і інші важливі обставини ;)
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+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
25.03.2021 в 13:02
Вот до чего доводит VAR, лайнсмены уже под носом у себя офсайд не видят. Уже или везде использовать VAR, или нигде, потому что судейская квалификация падает.
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+7
-2
Liverpool 333 (Кировоград )
25.03.2021 в 12:55
А нашим арбитрам слабо попросить прощения за свои ошибки перед тренерами!!!
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+10
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.03.2021 в 13:08
у наших нема помилок, є свідома вискооплачувана робота на "васточную барсєлону".
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+2
-7
Очманілий Заєць (Odessa)
25.03.2021 в 13:51
Або така ж високооплачувана робота на "ріал с бєрєґов Днєпра".
+2
-4


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