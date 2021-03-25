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Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда
Лайнсмен признал свою ошибку
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью (1:1) на выезде против Франции.
Подопечные Дидье Дешама первыми открыли счет на 19-й минуте встречи, автором его стал нападающий Антуан Гризманн. Однако после того, как показали повтор, вероятно, мяч был забит после офсайда, который арбитр не заметил.
В эфире ТК Футбол журналист сообщил, что в перерыве матча лайнсмен попросил прощения у наставника сборной Украины Андрея Шевченко за свою ошибку. Отметим, что в данной встречи не был задействован VAR.
Напомним, что в воскресенье, 28 марта, сборная Украины сыграет против Финляндии. Встреча состоится на НСК Олимпийский в Киеве и начнется в 21:45.
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