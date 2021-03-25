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Миколенко: Учитывая результат предыдущего матча, ничья с Францией на выезде - хороший результат
Защитник сборной Украины поделился эмоциями после встречи с французами
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничью против Франции (1:1) в квалификации на отбор ЧМ-2022
"Очень тяжело было обороняться, выбегать в атаку. Ничья с таким соперником на выезде - это хороший результат, особенно учитывая результат предыдущего с ними матча. Вся команда отработала очень хорошо", - сказал Миколенко.
Напомним, что следующий свой матч сборная Украины проведет в воскресенье, 28 марта. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Финляндии. Встреча состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 21:45.
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