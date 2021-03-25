Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

После матча Франция - Украина один из игроков "Les Bleus" усомнился в правильности выбранной Дидье Дешам тактики на матч. Французская пресса пишет, что чемпионам мира необходимо поднимать свой уровень игры, чтобы впредь не допускать таких потерь очков. В конце концов, французскую сборную называют "самодовольной", а украинцев отмечают как организованных бойцов. Согласитесь, приятно.

И согласитесь – неожиданно. Малиновский, Зинченко, Яремчук – это серьезное оружие сборной Украины, о все же костяк команды формируют футболисты из УПЛ. Представители "Динамо" и "Шахтера", которые были горячо критикованы общественностью после матчей 1/8-й финала Лиги Европы. Клуб и сборная – разные структуры, но футболисты те же.

Разные тренеры? Да, в этом есть логика. Однако язык не повернется назвать Мирчу Луческу бездарным по сравнению с Андреем Шевченко наставником. Подопечные Луческу без шансов проиграли середняку ​​Ла Лиги, а подопечные Андрея Николаевича остановили чемпионов мира. Так в чем секрет?

Пожалуй, в гибкости, в разнообразии, в правильном выборе тактики. Сборную Украины и ее игроков можно сколько угодно критиковать за отсутствие ударов по створу ворот соперника, но без такой осторожности легко могли бы повториться осенние 1:7. Даже уступая в счете, Украина не раскрывалась и ждала своего шанса, который в итоге и наступил во время удара Сидорчука и рикошета от Кимпембе. А теперь представим, что сборная Украины сразу после пропущенного бросилась бы отыгрывать отставание. Возможно, нам бы и в той ситуации повезло у чужих ворот, но этого бы никто не заметил на фоне целой кошелки пропущенных. Собственно, как и было осенью: гол Цыганкова тогда стал незаметным штришком на фоне катастрофической игры в обороне.

Ноль в защите – это уже минимум ничья. Именно по такому принципу вчера играла сборная Украины и это была, пожалуй, единственная правильная тактика на матч. На финнов будет другая, на казахов – третья. Мы уже не раз видели перевоплощение этой сборной Украины – от пресных, но эффективных 0:0 с Португалией, до феерических 5:0 с Сербией. Именно в этом и заключается главная добродетель нынешнего тренерского штаба сборной Украины – гибкость и тактическое разнообразие.

Поэтому Шевченко, бесспорно, герой дня. А дальше уже можно отмечать и других: Миколенко, Шапаренко, Бущана, Зинченко, Сидорчука, Караваева и даже Забарного. Сборная сработала как монолитный коллектив, оставив грозного соперника один на один с его проблемами.