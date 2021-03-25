Национальная сборная Украины
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"Браво, команда, я горжусь тобой!". Зинченко - о матче с Францией
Игрок доволен результатом команды
Фото: uefa.com
Защитник и капитан сборной Украины Александр Зинченко подвел итог матча квалификации чемпионата мира-2022 с Франции (1:1).
"Мечта осуществилась! Спасибо всем за доверие и поддержку. Очень достойный результат против действующего чемпиона мира. Первый шаг мы сделали.
Браво, команда, я горжусь тобой!", - написал Александр в своем instagram.
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Источник:инстаграм Зинченко
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Комментарии (1)
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kyivpoet (Київ)
25.03.2021 в 14:18
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