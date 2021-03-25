"Браво, команда, я горжусь тобой!". Зинченко - о матче с Францией

Защитник и капитан сборной Украины Александр Зинченко подвел итог матча квалификации чемпионата мира-2022 с Франции (1:1).

"Мечта осуществилась! Спасибо всем за доверие и поддержку. Очень достойный результат против действующего чемпиона мира. Первый шаг мы сделали.

Браво, команда, я горжусь тобой!", - написал Александр в своем instagram.