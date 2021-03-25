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"Браво, команда, я горжусь тобой!". Зинченко - о матче с Францией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок доволен результатом команды

"Браво, команда, я горжусь тобой!". Зинченко - о матче с Францией

Фото: uefa.com

Новина українською

Защитник и капитан сборной Украины Александр Зинченко подвел итог матча квалификации чемпионата мира-2022 с Франции (1:1).

"Мечта осуществилась! Спасибо всем за доверие и поддержку. Очень достойный результат против действующего чемпиона мира. Первый шаг мы сделали.

Браво, команда, я горжусь тобой!", - написал Александр в своем instagram.

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В статье: Украина Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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kyivpoet (Київ)
25.03.2021 в 14:18
Браво, збірна України!!!!! І хочу подякувати авторам сайту за шикарний обраний формат новин; і за прекрасні цікаві футбольні новини, що тепер нема неохідності гостювати у спортрушних сайтах!!!! Дуже вдало, цікаво! Гарна журналістика спортивна!!!!! Респект Організаторам і Головному Редакторові!!!
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