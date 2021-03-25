Нас не клюнул жареный петух. Акценты зрителя на игре Франции с Украиной

Тревожно – недостаточно яркое слово, чтобы охарактеризовать предматчевое состояние трезвомыслящего большинства болельщиков сборной Украины в этот раз. Возможно, точнее его отразило бы емкое народное «стремно». К тому же, все еще живо помнили, как с полгода назад резвый галльский петушок непринужденно растоптал наши оборонительные потуги.

Да, другой состав, другой настрой и совершенно иная цена результата. Но чемпионы мира остались чемпионами мира, а Мбаппе, Гризманн и Жиру для нас менее грозно выглядеть не стали. А с другой стороны, мы имели игроков клубов, совсем недавно жалко смотревшихся на фоне далеко не монстров мирового футбола. Плюс тройка легионеров, отнюдь не топовых.

Однако, чем ближе к финальному свистку, тем сильнее так и подмывало произнести: а петух-то жареный! Впрочем, старинная народная мудрость на мотив «Прощания славянки», утверждает, что и он способен больно клюнуть. Причем, в самое неожиданное место. Каюсь, ждал этого до упора. Нужно ли говорить, какие чувства испытал, когда не дождался?

Удар Кимпембе прямо по центру ворот в Бущана на 90-й минуте, если притянуть за уши, сойдет за попытку. А больше, при счете 1:1, извините, не было ни-че-го! Да и вообще, кроме нашего ответного гола, свалившегося с неба, подобно манне небесной, после перерыва вспомнить в игре толком нечего. И это изощренный комплимент команде Шевченко.

Первый тайм был богаче на события, и все они происходили у наших ворот. Пожалуй, в нем французы «наиграли» на свой забитый мяч. Но пришел он к ним парадоксально – лишь благодаря ошибке лайнсмена, не зафиксировавшего офсайд у Павара еще до удара Гризманна. В дальнейшем вся эта доминация сошла на нет, и последний час игры прошел в равной борьбе.

Я хотел сказать: без шансов. Потому что, конечно же, не был им и удар Сидорчука на 57-й минуте, после которого мяч прошел бы мимо, кабы не так удачно подвернувшийся под него Кимпембе. Воистину, несчастный случай для команды Дешама этот издевательски и предательски закатившийся в уголок за линию ворот колобок-интриган.

Но где была Франция после этого? И почему не забила без помощи арбитров? Кто ей доктор?

Словом, баш на баш. За вас Фемида, зато за нас Фортуна! И ее козыри оказались круче. Не забудем и промах Жиру из убойной позиции на 11-й минуте. Такой уж это был поединок, в котором без вмешательства внешних факторов случился лишь один голевой момент – еще один промах того же Жиру на 34-й минуте. Но этот шанс стопроцентным не назовешь.

К слову, о судействе. К сожалению, мой на сей раз полусонный консультант Юстас (усыпленный не игрой, а тяжелым днем, ей предшествующим) расслабился и позволил себе побыть заурядным болельщиком. Посему я не буду приводить здесь цитаты в стиле « я так вижу» и «не помню – значит, не было». Но вопросов осталось много.

Про офсайд у Павара все в курсе. Но не спешим сетовать на отсутствие ВАРа. Ведь он точно так же мог поправить немца Штилера уже четыре минуты спустя, когда Бущан в штрафной невольно зацепил Комана «задней» ногой, не успев сыграть в мяч.

На 44-й минуте – когда в штрафной французов упал Яремчук, и на 68-й – когда там же мяч попал в выставленную руку защитника после прострела, нас элементарно лишили возможности посмотреть повторы. Зато нам показали их на 62-й – когда Забарный рукой зацепил лицо Мбаппе. Тут уже вопросы возникли у болельщиков Франции.

Вообще, это безВАРье и то ли непрофессионализм, то ли саботаж телевизионщиков оставили неприятный осадок. Ну, с последними такое случается, но, казалось бы, не на таком же уровне. А то, что евроквалифайн Кубка мира не в состоянии позволить себе видеоассистентов арбитра, стало неприятным сюрпризом.

К хорошему привыкаешь быстро. И все эти вздохи об утере динамики и духа игры меркнут перед возможностью торжества справедливости (но я подчеркну слово «возможность» - как мы уже не раз видели, даже с ВАРом всякое бывает). Так вот, условных «Динамо» с «Ференцварошем», оспаривающих путевку в Лигу Европы, он обслуживает, а тут: звыняйтэ, бананив в нас нэмае?

Позволю себе и шестой абзац на эту тему. В свое время, перед введением ВАРа я говорил вам: одним из кричащих минусов этого новшества является то, что его не все себе смогут позволить. Но чтобы так: острый предмет и за десертом… Глубокое вам фи, господа ФИФА и УЕФА! О том же, в насколько неравных условиях находятся участники УПЛ, я уже просто молчу…

Откровенно говоря, я не стал бы выделять в этой игре никого, настолько она произвела цельное, хоть и бледное впечатление (я сейчас говорю с позиций не болельщика команды, а чисто любителя игры). Все мы жили ею от свистка до свистка, но нейтральный зритель был бы вовсе не так впечатлен. Будь на месте Украины условная Швейцария, я бы точно зевал.

Но тут играли наши, и это все меняет волшебным образом. Моя жена, в свое время переставшая смотреть футбол из-за того, что, мол, я «убил в ней любовь к нему», в последние годы вернулась в семью. И иногда бывает весьма любопытно услышать мнение женщины – как известно, инопланетного, в этом смысле, существа. Я сейчас не о футболистках – о классических женщинах.

Наблюдая недавние пролеты «Динамо» и «Шахтера», она сказала, что давно не видела в исполнении наших команд игры под девизом «один за всех и все за одного». Думаю, все поняли, о чем я. Вчерашний матч полностью отвечал ее запросам: на поле был единый, сплоченный, монолитный и целеустремленный коллектив. Который решил свою задачу.

Я назову лишь пару фамилий и не в контексте Игрока матча. Обратите внимание на общее недоумение по поводу Шапаренко в стартовом составе и на его восприятие после игры. А лично мне чуточку более других запомнился Матвиенко. В первую очередь, благодаря ему и другим центрбекам Бущан в Париже был почти без работы. Я говорю о настоящей вратарской работе.

Уже после написания этих слов обнаружил новость о том, что Матвиенко признан лучшим игроком сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored. Ну, это совсем другая история и тот редкий случай, когда моя зрительская версия могла бы с нею совпасть. Да-да, начитался в комментах, что Николай – чуть ли не слабое звено. Извините, это личное мнение.

Пусть это будет хотя бы в пику тем, кто поднимает мутную волну в наших «трюмах», деля игроков национальной сборной на своих и чужих, и следуя в фарватере нефутбольных межклубных разборок. Только те, кто воспринимает эту команду, как сборную своей страны (а не сбор блатных и шайку нищих), достойны разделить с нею этот успех. С чем их и поздравляю!

А вообще, безмерные восторги взахлеб и оргазм от результата – это не сюда. Равно как и рассуждения с умным видом о тактике, которая должна волновать сугубо профессионалов. Автор – один из вас. Только, в отличие от многих, он не стесняется своего поверхностного взгляда на футбол, а афиширует его. Стремясь к объективности, в меру своих субъективных возможностей.

Итак, на мой взгляд: а) мы вчера прыгнули выше головы, но французы не сумели этому помешать; б) мне абсолютно безразлично, какова доля заслуги в этом Шевченко, а какова – его помощников (и чей он кум, на секундочку): все они работают на Украину, успешно и уже достаточно давно; в) по аналогии с вратарями: вчера мы совершили крутой сэйв, но главное – брать «свои» мячи.

Думаю, все понимают, о чем разговор.