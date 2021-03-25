Сергей Коновалов: Шевченко удалось правильно психологически настроить игроков сборной

Бывший игрок сборной Украины Сергей Коновалов прокомментировал игру "желто-синих" в первом матче отбора ЧМ-2022 против действующих чемпионов мира сборной Франции, который завершился с результатом 1:1.

"Нужно сказать, что Андрей Шевченко выбрал абсолютно правильную тактику: игра полностью от обороны. Тренер понимал - открытый футбол с французами смерти подобно. Сыграть в пять защитников, насытить большим количеством игроков подступы к штрафной, лишить соперника пространство - это было единственно правильное решение! Зачем пытаться что-то доказывать чемпионам мира у них дома. Ну и, конечно, в таких матчах без удачи никуда.

Хозяева в первом тайме доминировали, забили, и еще имели две возможности увеличить счет. Если бы пропустили второй мяч, то вряд ли могли бы рассчитывать хотя бы на ничью. И здесь нам улыбнулась удача, особенно в моменте, когда фартовая спина Матвиенко не позволила увеличить счет. Ведь мяч уже летел в пустые ворота. Во втором тайме та же удача помогла нам после рикошета сравнять счет.

Но сборная заслужила своей игрой, дисциплиной, характером и четким выполнением тренерской установки этот благоприятный для нас результат. Конечно, нужно было выждать свой шанс, но и не упустить его.

Игра против французов была почти копией игры против Испании в Киеве. Выдержали натиск, сбили темп соперника, играли на быстрых контратаках, подкараулили и забили. Это искусство тренерского штаба с такими сильными командами подбирать правильную тактику, может быть в ущерб зрелищности, но зато есть результат. По ходу игры даже применяли схему 5-5-0, умело откатываясь всей командной за линию мяча, заставляя соперника тормозиться, закрывали плотно защитные зоны, в которых вязли быстрые французы. Главное лишили их скоростей и таким образом выбили главный козырь. А нет динамики, нет и привычной игры.

Если в первой половине у нас не было моментов, то во второй игроки раскрепостились, часто перехватывали инициативу, и остро атаковали. Фактически у французов во втором тайме не было моментов, кроме одного в концовке, когда Кимпембе бил опасно головой, но хорошо, что по центру прямо в руки Бущану.

Нужно отметить, что тренерский штаб сумел психологически настроить ребят, ибо было волнение, что они будет помнить недавнее крупное поражение 1:7. Заодно сделал такую комфортную атмосферу, чтобы игроки "Динамо" и "Шахтера" быстро отошли от неудач в матчах Лиги Европы. И как мы увидели, главному тренеру все удалось. Забыли, настроились и достойно сыграли.

Также радует, что есть хорошая конкуренция, и у наставника имеется равноценная обойма игроков. Если не могут сыграть тот же Цыганков, Ярмоленко и Степаненко, их безболезненно есть кем заменить. Тот же Караваев отыграл на приличном уровне на фланге, Сидорчук надежно действовал в центре, выполняя полезные функции разрушителя. Ребята достойно заменили травмированных, четко вписавшись в тренерскую схему. Нужно сказать наша сборная молодцы, добыли "золотое" очко, заслужив его в непростой игре с сильным соперником. Так держать!".

Напомним, после первого тура в группе D, где выступает сборная Украины, у четырех команд по одному очку – Финляндия с Боснией и Герцеговиной также сыграли вничью. Следующий матч Украина проведет с Финляндией в воскресенье, 28 марта.