Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Коновалов: Шевченко удалось правильно психологически настроить игроков сборной
Тренерский штаб угадал с тактикой на матч с французами, уверен эксперт
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Сергей Коновалов прокомментировал игру "желто-синих" в первом матче отбора ЧМ-2022 против действующих чемпионов мира сборной Франции, который завершился с результатом 1:1.
"Нужно сказать, что Андрей Шевченко выбрал абсолютно правильную тактику: игра полностью от обороны. Тренер понимал - открытый футбол с французами смерти подобно. Сыграть в пять защитников, насытить большим количеством игроков подступы к штрафной, лишить соперника пространство - это было единственно правильное решение! Зачем пытаться что-то доказывать чемпионам мира у них дома. Ну и, конечно, в таких матчах без удачи никуда.
Хозяева в первом тайме доминировали, забили, и еще имели две возможности увеличить счет. Если бы пропустили второй мяч, то вряд ли могли бы рассчитывать хотя бы на ничью. И здесь нам улыбнулась удача, особенно в моменте, когда фартовая спина Матвиенко не позволила увеличить счет. Ведь мяч уже летел в пустые ворота. Во втором тайме та же удача помогла нам после рикошета сравнять счет.
Но сборная заслужила своей игрой, дисциплиной, характером и четким выполнением тренерской установки этот благоприятный для нас результат. Конечно, нужно было выждать свой шанс, но и не упустить его.
Игра против французов была почти копией игры против Испании в Киеве. Выдержали натиск, сбили темп соперника, играли на быстрых контратаках, подкараулили и забили. Это искусство тренерского штаба с такими сильными командами подбирать правильную тактику, может быть в ущерб зрелищности, но зато есть результат. По ходу игры даже применяли схему 5-5-0, умело откатываясь всей командной за линию мяча, заставляя соперника тормозиться, закрывали плотно защитные зоны, в которых вязли быстрые французы. Главное лишили их скоростей и таким образом выбили главный козырь. А нет динамики, нет и привычной игры.
Если в первой половине у нас не было моментов, то во второй игроки раскрепостились, часто перехватывали инициативу, и остро атаковали. Фактически у французов во втором тайме не было моментов, кроме одного в концовке, когда Кимпембе бил опасно головой, но хорошо, что по центру прямо в руки Бущану.
Нужно отметить, что тренерский штаб сумел психологически настроить ребят, ибо было волнение, что они будет помнить недавнее крупное поражение 1:7. Заодно сделал такую комфортную атмосферу, чтобы игроки "Динамо" и "Шахтера" быстро отошли от неудач в матчах Лиги Европы. И как мы увидели, главному тренеру все удалось. Забыли, настроились и достойно сыграли.
Также радует, что есть хорошая конкуренция, и у наставника имеется равноценная обойма игроков. Если не могут сыграть тот же Цыганков, Ярмоленко и Степаненко, их безболезненно есть кем заменить. Тот же Караваев отыграл на приличном уровне на фланге, Сидорчук надежно действовал в центре, выполняя полезные функции разрушителя. Ребята достойно заменили травмированных, четко вписавшись в тренерскую схему. Нужно сказать наша сборная молодцы, добыли "золотое" очко, заслужив его в непростой игре с сильным соперником. Так держать!".
Напомним, после первого тура в группе D, где выступает сборная Украины, у четырех команд по одному очку – Финляндия с Боснией и Герцеговиной также сыграли вничью. Следующий матч Украина проведет с Финляндией в воскресенье, 28 марта.
Популярное сейчас
- Результат перевесил все. Александр Севидов - о ничьей сборной Украины во Франции
- Зинченко: Ничья с Францией будет неважна, если не обыграем Финляндию
- Сенсация от Украины, отставка Кобина, заявление Ювентуса. Главные новости за 24 марта
- Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
Новости по теме
- 00:36 Украинские Шевченко: Наш план на игру сработал. К судье претензий нет
- 16:35 Украинские Павлов: Говорят, что перед матчем шансы всегда 50 на 50, однако о поединке с чемпионами мира так не скажешь
- 15:40 Украинские Миколенко в центре защиты. L`Equipe назвала ориентировочные составы Франции и Украины