Павелко: Сборная Украины доказала, что 1:7 от Франции было лишь следствием тяжелых кадровых потерь

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ничью сборной Украины с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Сборная Украины добывает невероятно важную ничью в матче с действующими чемпионами мира - сборной Франции!!! "Сине-желтые" дарят нашим болельщикам первое и очень ценное очко на старте отбора к ЧМ-2022!

Очень сложный поединок, в котором Андрей Шевченко нашел эффективную формулу игры на равных против сильнейшей команды мира! Тем самым тренерский штаб главной команды Украины доказал, что неприятный результат прошлогоднего товарищеского поединка был лишь следствием тяжелых кадровых потерь, вызванных пандемией Covid-19.

Поздравляю всех наших болельщиков, футболистов, сражавшихся сегодня на каждом участке поля, тренеров во главе с Андреем Шевченко, команду УАФ и всю футбольную Украину с положительным итогом одного из самых сложных матчей в истории сборной", - написал Павелко на своей странице в Фейсбук.