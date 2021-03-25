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Левченко: Красавцы и молодцы! Ничья с Францией - как победа

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Забили и не развалились

Левченко: Красавцы и молодцы! Ничья с Францией - как победа

uaf.ua

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью сине-желтых с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Артем Федецкий хорошо сказал перед матчем, что возможно будет какая-то недооценка со стороны французов и она таки была. Но ко всему этому хочется сказать, какие наши ребята красавцы и молодцы. Эта ничья чувствуется как победа и как шаг вперед.

Ребята играли очень дисциплинированно и организовано. И даже в те моменты, когда я думал, что сейчас где-то развалимся, наша сборная не развалилась и продолжала играть в свой футбол. Это очень важная ничья нашей сборной", - сказал Левченко.

Напомним, что уже 28 марта Украина сыграет в Киеве с Финляндией, а 31-го примет Казахстан.

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В статье: Украина Франция Евгений Левченко
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Источник:
ТК Футбол

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