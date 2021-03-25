Национальная сборная Украины
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Сборная Украины вернулась в Киев
Уже сегодня команда Шевченко начинает подготовку к Финляндии
УАФ
В четверг сборная вернулась в Украину, где уже сегодня начнет подготовку к матчам против Финляндии и Казахстана.
Напомним, что с Финляндией Украина сыграет 28 марта в Киеве, а 31-го примет на "Олимпийском" Казахстан.
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Комментарии (1)
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fabo711
25.03.2021 в 17:44
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0
Хм (Хм)
25.03.2021 в 17:02
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