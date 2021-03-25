Сборная Украины вернулась в Киев

Сборная Украины вчера стартовала в отборе к ЧМ-2022 матчем с действующими чемпионами мира Французами. В выездном поединке подопечные Шевченко смогли добыть важную ничью (1:1).

В четверг сборная вернулась в Украину, где уже сегодня начнет подготовку к матчам против Финляндии и Казахстана.

Напомним, что с Финляндией Украина сыграет 28 марта в Киеве, а 31-го примет на "Олимпийском" Казахстан.