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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины вернулась в Киев

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Уже сегодня команда Шевченко начинает подготовку к Финляндии

Сборная Украины вернулась в Киев

УАФ

Новина українською

Сборная Украины вчера стартовала в отборе к ЧМ-2022 матчем с действующими чемпионами мира Французами. В выездном поединке подопечные Шевченко смогли добыть важную ничью (1:1).

В четверг сборная вернулась в Украину, где уже сегодня начнет подготовку к матчам против Финляндии и Казахстана.

Напомним, что с Финляндией Украина сыграет 28 марта в Киеве, а 31-го примет на "Олимпийском" Казахстан.

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В статье: Украина
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Комментарии (1)
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fabo711
25.03.2021 в 17:44
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Хм (Хм)
25.03.2021 в 17:02
Коли буде інформація про допуск на матч глядачів?
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0
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