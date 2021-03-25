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Зеленский: Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad
Президент не остался в стороне
Лента
Не остался в стороне от данного события и президент Украины Владимир Зеленский, который поздравил команду.
"Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!", — написал Зеленский в Твиттере.
Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad ???????????? Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно! ⚽— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021
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