Зеленский: Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad

Сборная Украины вчера стартовала в отборе к ЧМ-2022 матчем с действующими чемпионами мира французами. В выездном поединке подопечные Шевченко смогли добыть важную ничью (1:1).

Не остался в стороне от данного события и президент Украины Владимир Зеленский, который поздравил команду.

"Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!", — написал Зеленский в Твиттере.