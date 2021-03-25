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Зеленский: Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Президент не остался в стороне

Зеленский: Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad

Лента

Новина українською

Сборная Украины вчера стартовала в отборе к ЧМ-2022 матчем с действующими чемпионами мира французами. В выездном поединке подопечные Шевченко смогли добыть важную ничью (1:1).

Не остался в стороне от данного события и президент Украины Владимир Зеленский, который поздравил команду.

"Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!", — написал Зеленский в Твиттере.

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В статье: Украина Франция Владимир Зеленский
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Комментарии (13)
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FC Energy (Новая Каховка)
25.03.2021 в 18:39
Одни шизоды постят такое, другие - изливают желчь в комментариях. Типичный футбол юа.
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0
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vasa pupkis (Киев)
25.03.2021 в 18:28
после последнего штурма Шапитолия, видимо, головой ударился вылезая из под стола)))
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0
0
aleks68
25.03.2021 в 18:18
какое отношение этот .... клоун имеет к успехам сборной Украины?расскажи-ка лучше о своих "достижениях".или говорить не о чем?привык быть на виду и молоть языком без костей.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 18:42
Он не умеет рассказывать, он читает, ну как Брежнев.
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0
0
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Pacifist (Chiang Mai)
25.03.2021 в 18:11
Пиарился бы на своих достижениях, избранный одураченной толпой мелкий чмошник. Хотя о чем это я, какие достижения...
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
25.03.2021 в 17:42
Непогано, пане президенте, непогано. Не треба від українсько-російського суржику переходити до українсько-англійського
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0
-4
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.03.2021 в 17:37
Конечно неплохо...Но лучше бы - українською...А так - Not bad, but not great.
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0
-2
football_soccer (Украина)
25.03.2021 в 17:33
когда политики и прочая нечисть начинает примазываться к успехам, к которым они НИКАКОГО отношения не имеют это - very funny and so stupid...
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+3
-3
avatar
shat (киев)
25.03.2021 в 17:37
а ту русское чмо , при каких делах на наших сайтах ?
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0
-4
football_soccer (Украина)
25.03.2021 в 17:40
что, у вас , школьников каникулы уже, как я вижу? )))
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
25.03.2021 в 18:41
А что значит "примазываться"? Он где-то писал, что это благодаря ему? Написал твит как обычный человек.
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0
0
krakow (Херсон)
25.03.2021 в 18:41
И,каким образом он примазывается? Узрел,между строк?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 17:31
Пане президенте, державною мовою будь-ласка.
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-3


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