Шевчук: Арбитр ошибся с голом французов, но простил нас в моменте с пенальти

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире ТК Футбол разобрал поединок Франция - Украина (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Украина поразила Францию ​​схемой с тремя центрбеками. Нужно было не дать пространство на флангах и за спиной наших защитников. Назначить капитаном Зинченко - это правильный выбор тренерского штаба, так как он имеет менталитет победителя, может подбодрить ребят и играет в лучшей лиге мира.

Первые минуты были волнительными, потому что нужно было адаптироваться к новой схеме. В первом тайме у нас не было моментов у ворот сборной Франции. Сначала, когда обрезался Варан, Зинченко протянул мяч, у него не было другого выбора кроме удара. Франция могла несколько раз подловить украинцев на ошибках, когда мог забивать Жиру, попав в Матвиенко. Повезло.

В моменте с голом рефери действительно ошибся. Правильно шла подача в штрафную, Кривцов правильно выбил на фланг, Зинченко проиграл борьбу с Гризманном, но Сидорчук должен был реагировать, перекрыв левую ногу. Был еще один момент у хозяев, когда Коман бежал от Матвиенко и прокидывал себе мяч с Бущаном. На мой взгляд, нам повезло, что не было VAR и не поставили пенальти. Бущан не сыграл в мяч, задев Комана. Арбитр провел хороший матч, несмотря на ошибку с голом французов, но простил нам в моменте с пенальти.

После перерыва Франция начала уже нервничать, сборная Украины хорошо адаптировалась в этой схеме. Караваев и Миколенко хорошо выбегали в атаки, хороший контрпрессинг. Сидорчук с правой направлял в ближний угол, но рикошет и гол. Хороший удар не пахнет.

После гола Украины в течение 10 минут контролировали мяч, не оставляя шансов Мбаппе и Жиру. Ребята достаточно компактно защищались в две линии, помогали друг другу. Я считаю, что схема с тремя центральными хорошо подходит для нас в матчах с топовыми командами. Сейчас она самая инновационная в футболе, можно применять ее с низким боком и высоким прессингом.

Мы все понимаем, что не каждому удается показать такую ​​качественную игру против чемпионов мира, позволив создать им 2.5 момента. Да, у нас один момент, но ребята выжали максимум.

Украине нужно перестраиваться. С финнами и казахами мы будем действовать в другом стиле. Схема с тремя защитниками остается актуальной только с высокой интенсивностью игры.

Еще раз поздравляю сборную Украины с хорошим результатом, хорошей игрой, а дальше жду от ребят только побед. Удачи, ребята", - сказал Шевчук.