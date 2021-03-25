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Маркевич: Против тактики Шевченко Дешам оказался бессилен

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Разбор матча от Мирона Богдановича

Маркевич: Против тактики Шевченко Дешам оказался бессилен

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями о матче отбора ЧМ-2022 Франция – Украина (1:1).

"Прежде всего, отдам должное главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который сделал ставку на четко отлаженную игру от обороны и против такой тактики его знаменитый французский коллега Дидье Дешам оказался бессилен. Лишь на стартовом отрезке вчерашнего поединка чувствовалось, что над нашими ребятами довлел груз недавнего крупного поражения от французов в спарринге. Затем ситуация на поле была под контролем украинцев. Кстати, задействовав сразу пять защитников нельзя сказать, что подопечные Андрея Шевченко думали лишь о том, как бы банально отбиться. При первой же возможности они стремились остро контратаковать. И если бы заладилось с последним пасом, то в Париже можно было рассчитывать и на большее.

Не думаю, что чемпионы мира после того разгрома в спарринге вышли на поле с шапкозакидательским настроением. Просто наша сборная продемонстрировала огромное желание доказать случайность того провала. А благодаря высочайшей игровой дисциплине, терпению не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества. При таком развитии событий часто и удача оказывается на стороне обороняющейся команды. Так и произошло в эпизоде, когда украинцы сравняли счет.

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Все ребята-молодцы, но, все же, хотелось бы особо отметить Сергея Кривцова и Илью Забарного, мастерски сыгравших против гренадера хозяев Оливье Жиру.

В Париже фаворитом считались французы, но нашим удалось разжиться очень ценным очком. На очереди домашние поединки с финнами и казахами , где уже позиции сборной Украины в рейтинге выше чем у соперников. Поэтому важно обойтись без потерь, но для этого Андрею Шевченко нужно будет взять на вооружение уже другие тактические схемы", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Франция
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
25.03.2021 в 21:48
...чем хорош Шевченко - не смотрит на авторитеты, интуитивно ставя свою схему. Что это ему дает - опыт, внедренный в интуицию. Пока она его не подводит - все зачастую проходит. Неудачи в таких случаях возрастают, но и гибкость в конструктиве игры возрастает на порядок. Фоменко великий мастер, но советской школы, проседающей из за условии реалии, Шевченко для нас пока открытое поле, но талант импровизации делает пока чудеса и это надо приветствовать. Матч очень показателен с защитниками, но и четкая поставленная задача (не пропустить) очень корректно вписалась (несмотря на удачу) в игру. При любой погоде, это зачет тренерскому штабу. С большим интересом жду плана с финнами, конечно исходя из состава сборной...
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недалековідКиева (Біла Церква)
25.03.2021 в 21:30
Попустись Мироне, "автобус" винайшли до нас.. Шевченко нічого не видумував, а от мотивацію і правильний вибір складу ніхто не відміняв.
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