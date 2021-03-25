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Маркевич: Против тактики Шевченко Дешам оказался бессилен
Разбор матча от Мирона Богдановича
Фото Павла Кубанова - УАФ
Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями о матче отбора ЧМ-2022
"Прежде всего, отдам должное главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который сделал ставку на четко отлаженную игру от обороны и против такой тактики его знаменитый французский коллега Дидье Дешам оказался бессилен. Лишь на стартовом отрезке вчерашнего поединка чувствовалось, что над нашими ребятами довлел груз недавнего крупного поражения от французов в спарринге. Затем ситуация на поле была под контролем украинцев. Кстати, задействовав сразу пять защитников нельзя сказать, что подопечные Андрея Шевченко думали лишь о том, как бы банально отбиться. При первой же возможности они стремились остро контратаковать. И если бы заладилось с последним пасом, то в Париже можно было рассчитывать и на большее.
Не думаю, что чемпионы мира после того разгрома в спарринге вышли на поле с шапкозакидательским настроением. Просто наша сборная продемонстрировала огромное желание доказать случайность того провала. А благодаря высочайшей игровой дисциплине, терпению не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества. При таком развитии событий часто и удача оказывается на стороне обороняющейся команды. Так и произошло в эпизоде, когда украинцы сравняли счет.
Все ребята-молодцы, но, все же, хотелось бы особо отметить Сергея Кривцова и Илью Забарного, мастерски сыгравших против гренадера хозяев Оливье Жиру.
В Париже фаворитом считались французы, но нашим удалось разжиться очень ценным очком. На очереди домашние поединки с финнами и казахами , где уже позиции сборной Украины в рейтинге выше чем у соперников. Поэтому важно обойтись без потерь, но для этого Андрею Шевченко нужно будет взять на вооружение уже другие тактические схемы", - сказал Маркевич.
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