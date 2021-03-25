Национальная сборная Украины
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Мораес: Продолжаем искать свои цели. Слава Украине
Впереди новые испытания
instagram.com/jrmoraes10
Форвард сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями от
"Большие усилия товарищей по команде, продолжаем искать свои цели. Слава Украине", – написал Мораес в Инстаграме.
Напомним, что уже 28 марта Украина сыграет в Киеве с Финляндией, а 31-го примет Казахстан.
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Комментарии (1)
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брэк (Светловодск)
25.03.2021 в 21:14
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