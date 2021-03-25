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Мораес: Продолжаем искать свои цели. Слава Украине

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Впереди новые испытания

Мораес: Продолжаем искать свои цели. Слава Украине

instagram.com/jrmoraes10

Новина українською

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями от матча отбора ЧМ-2022 с Францией (1:1).

"Большие усилия товарищей по команде, продолжаем искать свои цели. Слава Украине", – написал Мораес в Инстаграме.

Напомним, что уже 28 марта Украина сыграет в Киеве с Финляндией, а 31-го примет Казахстан.

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В статье: Украина Жуниор Мораес
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Комментарии (1)
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брэк (Светловодск)
25.03.2021 в 21:14
молодец
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