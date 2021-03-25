Кварцяный: Финляндия — немецкая команда. С ней будет не легче, чем с Францией

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о предстоящих матчах сборной Украины против Финляндии и Казахстана в отборе ЧМ-2022 .

"Финляндия — "немецкая" команда. Игроки мотивированы, дисциплинированы, сыграны, голодные на победы. Есть личности, например нападающий Пукки. Игра с финнами будет не легче, чем игра с Францией. Борьба будет идти за каждый метр поля. На каждую нашу атаку финны будут отвечать своей.

Казахстан хуже выглядит в плане раскрученности игроков и будет играть от обороны. Здесь ниже мастерство футболистов, и это дает шанс реализовать наше преимущество в коллективной скорости. Важно забить первый мяч и заставить казахов отойти от плана на игру", — сказал Кварцяный.