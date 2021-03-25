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Кварцяный: Финляндия — немецкая команда. С ней будет не легче, чем с Францией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Легкой прогулки не будет

Кварцяный: Финляндия — немецкая команда. С ней будет не легче, чем с Францией

Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о предстоящих матчах сборной Украины против Финляндии и Казахстана в отборе ЧМ-2022.

"Финляндия — "немецкая" команда. Игроки мотивированы, дисциплинированы, сыграны, голодные на победы. Есть личности, например нападающий Пукки. Игра с финнами будет не легче, чем игра с Францией. Борьба будет идти за каждый метр поля. На каждую нашу атаку финны будут отвечать своей.

Казахстан хуже выглядит в плане раскрученности игроков и будет играть от обороны. Здесь ниже мастерство футболистов, и это дает шанс реализовать наше преимущество в коллективной скорости. Важно забить первый мяч и заставить казахов отойти от плана на игру", — сказал Кварцяный.

Напомним, что уже 28 марта Украина сыграет в Киеве с Финляндией, а 31-го примет Казахстан.

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В статье: Виталий Кварцяный Украина Казахстан Финляндия
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Источник:
gazeta.ua

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