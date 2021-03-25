Караваев: Шевченко сразу дал понять, что с Францией будем играть по-другому

Хавбек сборной Украины Александр Караваев в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью (1:1) с Францией в отборочном матче к ЧМ-2022 .

"Нам тренерский штаб сразу дал понять, что мы будем играть по-другому и нам надо будет перестроиться.

Все зависело от нашей концентрации и от того, чтобы мы смогли выполнить тренерскую установку на поле", - сказал Караваев.