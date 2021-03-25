Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Шевченко сразу дал понять, что с Францией будем играть по-другому
Удивили французов
Фото Павла Кубанова - УАФ
Хавбек сборной Украины Александр Караваев в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Нам тренерский штаб сразу дал понять, что мы будем играть по-другому и нам надо будет перестроиться.
Все зависело от нашей концентрации и от того, чтобы мы смогли выполнить тренерскую установку на поле", - сказал Караваев.
Напомним, что уже 28 марта Украина в рамках отбора ЧМ-2022 сыграет в Киеве с Финляндией, а 31-го примет Казахстан.
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Презентация новичков Металла, Кобин подал в отставкку. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО