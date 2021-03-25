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Караваев: Шевченко сразу дал понять, что с Францией будем играть по-другому

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Удивили французов

Караваев: Шевченко сразу дал понять, что с Францией будем играть по-другому

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Караваев в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью (1:1) с Францией в отборочном матче к ЧМ-2022.

"Нам тренерский штаб сразу дал понять, что мы будем играть по-другому и нам надо будет перестроиться.

Все зависело от нашей концентрации и от того, чтобы мы смогли выполнить тренерскую установку на поле", - сказал Караваев.

Напомним, что уже 28 марта Украина в рамках отбора ЧМ-2022 сыграет в Киеве с Финляндией, а 31-го примет Казахстан.

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В статье: Украина Франция Александр Караваев
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Источник:
ТК Футбол

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