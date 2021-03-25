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Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде
Команда вернулась из Парижа и сразу приступила к тренировкам
Фото Павла Кубанова - УАФ
Вернувшись из Франции после матча отбора ЧМ-2022 (1:1)
В занятии приняли участие все 29 игроков, находящихся в расположении сине-желтых - сегодня со сборной воссоединился Артем Довбик, который тренировался индивидуально, пока команда летала во Францию.
Уже завтра начнется непосредственная подготовка ко второму матчу мартовского сбора - против команды Финляндии. В течение дня будет теоретическое занятие, а вечером футболисты будут нарабатывать игровые схемы.
Напомним, что матч Украина – Финляндия состоится в воскресенье 28 марта на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45.
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