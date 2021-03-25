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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Команда вернулась из Парижа и сразу приступила к тренировкам

Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Вернувшись из Франции после матча отбора ЧМ-2022 (1:1) сборная Украины уже вечером 25 марта провела тренировку на поле НТК им. В. Банникова.

В занятии приняли участие все 29 игроков, находящихся в расположении сине-желтых - сегодня со сборной воссоединился Артем Довбик, который тренировался индивидуально, пока команда летала во Францию.

Уже завтра начнется непосредственная подготовка ко второму матчу мартовского сбора - против команды Финляндии. В течение дня будет теоретическое занятие, а вечером футболисты будут нарабатывать игровые схемы.

Напомним, что матч Украина – Финляндия состоится в воскресенье 28 марта на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45.

Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде - изображение 1Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде - изображение 2Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде - изображение 3Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде - изображение 4Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде - изображение 5Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде - изображение 6
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В статье: Украина Финляндия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 23:11
Подивимось чого вартий той Довбик насправді.
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0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
25.03.2021 в 23:06
Автор заголовку, сам Довбік
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
25.03.2021 в 22:41
для чего там нужен Коно --берите Буяльского всё будет нормально он стараеться а Коно стоит и прячиться за игроков
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
25.03.2021 в 22:53
Такой же пешеход как Ярмоленко,нужно переходить на схему без вингеров у нас сейчас на их кризис,а вот игроков в центр поля очень приличное количество!!! Степаненко,Сидорчук, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Шапаренко, Коваленко,Безус, Буяльский,Шепелев!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 23:12
Этот пешеход пока с Испанцами и Португалами что-то решал.
+1
0


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