Украина начала подготовку к матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде

Вернувшись из Франции после матча отбора ЧМ-2022 (1:1) сборная Украины уже вечером 25 марта провела тренировку на поле НТК им. В. Банникова.

В занятии приняли участие все 29 игроков, находящихся в расположении сине-желтых - сегодня со сборной воссоединился Артем Довбик, который тренировался индивидуально, пока команда летала во Францию.

Уже завтра начнется непосредственная подготовка ко второму матчу мартовского сбора - против команды Финляндии. В течение дня будет теоретическое занятие, а вечером футболисты будут нарабатывать игровые схемы.

Напомним, что матч Украина – Финляндия состоится в воскресенье 28 марта на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45.