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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина начала подготовку матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде

Национальная сборная Украины
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Команда вернулась из Парижа и сразу приступила к тренировкам

Украина начала подготовку матчу с Финляндией. Довбик присоединился к команде

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Вернувшись из Франции после матча отбора ЧМ-2022 (1:1) сборная Украины уже вечером 25 марта провела тренировку на поле НТК им. В. Банникова.

В занятии приняли участие все 29 игроков, находящихся в расположении сине-желтых - сегодня со сборной воссоединился Артем Довбик, который тренировался индивидуально, пока команда летала во Францию.

Уже завтра начнется непосредственная подготовка ко второму матчу мартовского сбора - против команды Финляндии. В течение дня будет теоретическое занятие, а вечером футболисты будут нарабатывать игровые схемы.

Напомним, что матч Украина – Финляндия состоится в воскресенье 28 марта на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Финляндия
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Источник:
УАФ

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