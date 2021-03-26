Перед матчем с Финляндией украинским футболистам покажут пожелания и эмоции болельщиков

В воскресенье 28 марта сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 в Киеве на "Олимпийском" сыграет с Финляндией.

Из-за карантинных ограничений матч пройдет без зрителей. Впрочем, УАФ нашла возможность поддержать футболистов.

Для этого в социальных сетях запущен онлайн-флешмоб, в котором болельщики сборной Украины смогут передать свои пожелания команде.

Эмоции болельщиков соберут в единый видеоролик и покажут футболистам на большом экране стадиона перед матчем с Финляндией.

Напомним, что свой первый матч отбора в Париже с Францией сборная Украины свела к ничьей 1:1.