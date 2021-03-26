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Перед матчем с Финляндией украинским футболистам покажут пожелания и эмоции болельщиков
В соцсетях запущен флешмоб
В воскресенье 28 марта
Из-за карантинных ограничений матч пройдет без зрителей. Впрочем, УАФ нашла возможность поддержать футболистов.
Для этого в социальных сетях запущен онлайн-флешмоб, в котором болельщики сборной Украины смогут передать свои пожелания команде.
Эмоции болельщиков соберут в единый видеоролик и покажут футболистам на большом экране стадиона перед матчем с Финляндией.
Напомним, что свой первый матч отбора в Париже с Францией сборная Украины свела к ничьей 1:1.
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