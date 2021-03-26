  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Перед матчем с Финляндией украинским футболистам покажут пожелания и эмоции болельщиков
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перед матчем с Финляндией украинским футболистам покажут пожелания и эмоции болельщиков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В соцсетях запущен флешмоб

Перед матчем с Финляндией украинским футболистам покажут пожелания и эмоции болельщиков

Новина українською

В воскресенье 28 марта сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 в Киеве на "Олимпийском" сыграет с Финляндией.

Из-за карантинных ограничений матч пройдет без зрителей. Впрочем, УАФ нашла возможность поддержать футболистов.

Для этого в социальных сетях запущен онлайн-флешмоб, в котором болельщики сборной Украины смогут передать свои пожелания команде.

Эмоции болельщиков соберут в единый видеоролик и покажут футболистам на большом экране стадиона перед матчем с Финляндией.

Напомним, что свой первый матч отбора в Париже с Францией сборная Украины свела к ничьей 1:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Финляндия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...