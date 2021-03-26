Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины сдаст очередные тесты на коронавирус
Подопечные Шевченко начинают подготовку к следующему матчу
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
25 марта днем сборная Украины вернулась из Парижа в Киев, где команда Андрея Шевченко сыграла первый матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции (1:1).
По прилету вечером футболисты, не принимавшие участия в матче против Франции, провели полноценную тренировку. Остальные провели восстановительное занятие.
По информации источника, 26 марта у сборной день начнется с завтрака (в 9:00) и дневной теории (12:00), а вечером – тренировка (17:30).
После которой всю сборную ждет очередная обязательная сдача ПЦР-тестов в преддверии матча со сборной Финляндии, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 28 марта. Время начала встречи - 21:45.
Популярное сейчас
- Ради подписания защитника Интернасьонала Шахтер может досрочно отпустить Тайсона
- Это уже не футбол. Игрок сборной Италии шокировал жестоким фолом на молодежном ЧЕ
- Маркевич: Против тактики Шевченко Дешам оказался бессилен
- Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО