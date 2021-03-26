Сборная Украины сдаст очередные тесты на коронавирус

25 марта днем сборная Украины вернулась из Парижа в Киев, где команда Андрея Шевченко сыграла первый матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции (1:1).

По прилету вечером футболисты, не принимавшие участия в матче против Франции, провели полноценную тренировку. Остальные провели восстановительное занятие.

По информации источника, 26 марта у сборной день начнется с завтрака (в 9:00) и дневной теории (12:00), а вечером – тренировка (17:30).

После которой всю сборную ждет очередная обязательная сдача ПЦР-тестов в преддверии матча со сборной Финляндии, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 28 марта. Время начала встречи - 21:45.