  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины сдаст очередные тесты на коронавирус
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины сдаст очередные тесты на коронавирус

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Подопечные Шевченко начинают подготовку к следующему матчу

Сборная Украины сдаст очередные тесты на коронавирус

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

25 марта днем сборная Украины вернулась из Парижа в Киев, где команда Андрея Шевченко сыграла первый матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции (1:1).

По прилету вечером футболисты, не принимавшие участия в матче против Франции, провели полноценную тренировку. Остальные провели восстановительное занятие.

По информации источника, 26 марта у сборной день начнется с завтрака (в 9:00) и дневной теории (12:00), а вечером – тренировка (17:30).

После которой всю сборную ждет очередная обязательная сдача ПЦР-тестов в преддверии матча со сборной Финляндии, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 28 марта. Время начала встречи - 21:45.

Читайте такжеПеред матчем с Финляндией украинским футболистам покажут пожелания и эмоции болельщиков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Финляндия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...