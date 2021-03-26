Малиновский: Против Финляндии будет совсем другая игра

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился эмоциями от матча против Франции (1:1) и о предстоящем матче с Финляндией.

"Как я и говорил до матча, важно было хорошо начать этот отборочный цикл. Победа или ничья – успех. Самое главное, что мы заработали очко в выездном матче. Теперь у нас две встречи в Украине, нужно восстановиться. Финляндия – другая команда, которая будет играть совсем по-другому. Нужно подготовиться и правильно сыграть против них.

Были неплохие моменты. Если бы Роман Яремчук мне бы чуть посильнее отдал пас вперед, я бы с центра поля мог бежать почти один на один. Вот над этими мелкими моментами в последней фазе, при последней передаче нужно работать. Если улучшим эти моменты, то сможем быть более опасными у ворот соперника", – сказал Малиновский.