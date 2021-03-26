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Малиновский: Против Финляндии будет совсем другая игра

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Хавбек национальной команды - о предстоящем сопернике

Малиновский: Против Финляндии будет совсем другая игра

Фото: Динамомания /Автор – Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился эмоциями от матча против Франции (1:1) и о предстоящем матче с Финляндией.

"Как я и говорил до матча, важно было хорошо начать этот отборочный цикл. Победа или ничья – успех. Самое главное, что мы заработали очко в выездном матче. Теперь у нас две встречи в Украине, нужно восстановиться. Финляндия – другая команда, которая будет играть совсем по-другому. Нужно подготовиться и правильно сыграть против них.

Были неплохие моменты. Если бы Роман Яремчук мне бы чуть посильнее отдал пас вперед, я бы с центра поля мог бежать почти один на один. Вот над этими мелкими моментами в последней фазе, при последней передаче нужно работать. Если улучшим эти моменты, то сможем быть более опасными у ворот соперника", – сказал Малиновский.

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2021 в 11:28
Руся, чекаємо особисто від тебе гол.
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TarasLviv2019 (LVIV)
26.03.2021 в 10:56
Надіюсь він має на увазі, що не програють. Бо завсім інша гра без результату нікому не потрібна.
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