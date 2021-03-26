Национальная сборная Украины
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Официально. Товарищеский матч Украина - Бахрейн пройдет в Харькове
Встреча состоится 23 мая
Фото: startfootball.info
Исполнительный комитет УАФ принял решение о месте проведения домашнего товарищеского матча сборной Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020.
Встреча между национальными сборными командами Украины и Бахрейна пройдет 23 мая 2021 в Харькове, на стадионе "Металлист".
Отметим, что после встречи с Бахрейном сборная Украины также планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
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Источник:УАФ
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Комментарии (1)
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Daddygo (Харьков)
26.03.2021 в 10:30
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