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Национальная сборная Украины

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Официально. Товарищеский матч Украина - Бахрейн пройдет в Харькове

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Встреча состоится 23 мая

Официально. Товарищеский матч Украина - Бахрейн пройдет в Харькове

Фото: startfootball.info

Новина українською

Исполнительный комитет УАФ принял решение о месте проведения домашнего товарищеского матча сборной Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020.

Встреча между национальными сборными командами Украины и Бахрейна пройдет 23 мая 2021 в Харькове, на стадионе "Металлист".

Отметим, что после встречи с Бахрейном сборная Украины также планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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В статье: Украина Бахрейн
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Daddygo (Харьков)
26.03.2021 в 10:30
Бахрейн ??? Тренировались бы лучше на кошках
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