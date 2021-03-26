Официально. Товарищеский матч Украина - Бахрейн пройдет в Харькове

Исполнительный комитет УАФ принял решение о месте проведения домашнего товарищеского матча сборной Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020.

Встреча между национальными сборными командами Украины и Бахрейна пройдет 23 мая 2021 в Харькове, на стадионе "Металлист".

Отметим, что после встречи с Бахрейном сборная Украины также планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).