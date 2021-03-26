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Яремчук: За последнее время сборная Украины получила большой опыт
Украинский футболист оценил игру национальной команды
Фото: Инстаграм УАФ
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о национальной команде.
"Я считаю, что за последнее время мы провели много тяжелых матчей, команда получила большой опыт. Мы счастливы получать такой опыт и рады, что нам удается добиваться неплохих результатов. Нападающий всегда хочет забивать, но для того, чтобы добиваться положительного результата с такими сборными как Франция, нужно много работать в обороне, цепляться за мячи, обороняться.
Я счастлив, что команда взяла очки с Францией, теперь мы двигаемся дальше", - сказал Яремчук.
Напомним, что с Финляндией Украина сыграет 28 марта в Киеве, а 31-го примет на "Олимпийском" Казахстан.
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