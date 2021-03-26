  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Яремчук: За последнее время сборная Украины получила большой опыт
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук: За последнее время сборная Украины получила большой опыт

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинский футболист оценил игру национальной команды

Яремчук: За последнее время сборная Украины получила большой опыт

Фото: Инстаграм УАФ

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о национальной команде.

"Я считаю, что за последнее время мы провели много тяжелых матчей, команда получила большой опыт. Мы счастливы получать такой опыт и рады, что нам удается добиваться неплохих результатов. Нападающий всегда хочет забивать, но для того, чтобы добиваться положительного результата с такими сборными как Франция, нужно много работать в обороне, цепляться за мячи, обороняться.

Я счастлив, что команда взяла очки с Францией, теперь мы двигаемся дальше", - сказал Яремчук.

Напомним, что с Финляндией Украина сыграет 28 марта в Киеве, а 31-го примет на "Олимпийском" Казахстан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...