Яремчук: За последнее время сборная Украины получила большой опыт

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о национальной команде.

"Я считаю, что за последнее время мы провели много тяжелых матчей, команда получила большой опыт. Мы счастливы получать такой опыт и рады, что нам удается добиваться неплохих результатов. Нападающий всегда хочет забивать, но для того, чтобы добиваться положительного результата с такими сборными как Франция, нужно много работать в обороне, цепляться за мячи, обороняться.

Я счастлив, что команда взяла очки с Францией, теперь мы двигаемся дальше", - сказал Яремчук.