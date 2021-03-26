Степаненко: Если бы был ВАР, то гол Гризманна отменили бы

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о ничьей сборных Украины и Франции (1:1).

– Тарас, твои эмоции от поединка Франция – Украина?

– Мне очень понравился матч. Мы здорово смотрелись на фоне сборной Франции, как по мне, вообще ни в чем ей не уступали. Притом что играли в явно оборонительной схеме, с тремя центральными защитниками, контролировали мяч, хорошо выбегали в контратаки, не боялись. Считаю, результат закономерен. Если бы был VAR, отменили бы гол Гризманна, потому что перед этим у правого защитника был офсайд. Ребята – молодцы! Поздравляю их практически с победой – с ничьей.

– За счет чего после 1:7 от Франции удалось психологически переломить себя и добиться положительного результата?

– Тренерский штаб делает работу над ошибками. Всегда, когда терпишь поражение, ты не должен ходить расстроенным, а должен искать ответы на вопросы, которые возникают. Тренерский штаб это сделал, полностью пересмотрел игру. В том матче участвовали более молодые ребята, а в последнем поединке – те, кто практически всегда выступает за национальную сборную. Работа над ошибками была проведена, и команда смотрелась очень здорово.