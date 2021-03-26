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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Степаненко: Если бы был ВАР, то гол Гризманна отменили бы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тарас говорит, что результата матча Франция - Украина закономерен

Степаненко: Если бы был ВАР, то гол Гризманна отменили бы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о ничьей сборных Украины и Франции (1:1).

– Тарас, твои эмоции от поединка Франция – Украина?

– Мне очень понравился матч. Мы здорово смотрелись на фоне сборной Франции, как по мне, вообще ни в чем ей не уступали. Притом что играли в явно оборонительной схеме, с тремя центральными защитниками, контролировали мяч, хорошо выбегали в контратаки, не боялись. Считаю, результат закономерен. Если бы был VAR, отменили бы гол Гризманна, потому что перед этим у правого защитника был офсайд. Ребята – молодцы! Поздравляю их практически с победой – с ничьей.

– За счет чего после 1:7 от Франции удалось психологически переломить себя и добиться положительного результата?

– Тренерский штаб делает работу над ошибками. Всегда, когда терпишь поражение, ты не должен ходить расстроенным, а должен искать ответы на вопросы, которые возникают. Тренерский штаб это сделал, полностью пересмотрел игру. В том матче участвовали более молодые ребята, а в последнем поединке – те, кто практически всегда выступает за национальную сборную. Работа над ошибками была проведена, и команда смотрелась очень здорово.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2021 в 20:19
ВАР станет очень невыгодным корумпированному УЕФА. Походу скоро найдут отмазку что-бы его отменить совсем.
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Maksrovnii (Днепр)
26.03.2021 в 19:43
Та ладно , капитан очевидность
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