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Степаненко: Если бы был ВАР, то гол Гризманна отменили бы
Тарас говорит, что результата матча Франция - Украина закономерен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о
– Тарас, твои эмоции от поединка Франция – Украина?
– Мне очень понравился матч. Мы здорово смотрелись на фоне сборной Франции, как по мне, вообще ни в чем ей не уступали. Притом что играли в явно оборонительной схеме, с тремя центральными защитниками, контролировали мяч, хорошо выбегали в контратаки, не боялись. Считаю, результат закономерен. Если бы был VAR, отменили бы гол Гризманна, потому что перед этим у правого защитника был офсайд. Ребята – молодцы! Поздравляю их практически с победой – с ничьей.
– За счет чего после 1:7 от Франции удалось психологически переломить себя и добиться положительного результата?
– Тренерский штаб делает работу над ошибками. Всегда, когда терпишь поражение, ты не должен ходить расстроенным, а должен искать ответы на вопросы, которые возникают. Тренерский штаб это сделал, полностью пересмотрел игру. В том матче участвовали более молодые ребята, а в последнем поединке – те, кто практически всегда выступает за национальную сборную. Работа над ошибками была проведена, и команда смотрелась очень здорово.
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