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Игроки сборной Украины примерили официальные деловые костюмы на Евро-2020 - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Украина продолжает подготовку к Финляндии

Игроки сборной Украины примерили официальные деловые костюмы на Евро-2020 - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В пятый день сбора национальная команда сконцентрировалась на подготовке к следующему мартовского соперника - сборной Финляндии.

Утром на теоретическом занятии тренерский штаб разобрал игру с Францией, сделав акцент на соответствующих коррективах, которые необходимо имплементировать в следующем матче.

Между теорией и обедом ребята сделали примерку официальных деловых костюмов, в которых делегация национальной команды поедет на финал Евро-2020.

На вечерней тренировке команда отрабатывала тренерские замыслы, с которыми познакомилась на теоретическом занятии.

Завтра Андрей Шевченко один из игроков сборной дадут онлайн-пресс-конференцию, после чего команда проведет предигровую тренировку.

Напомним, что матч отбора ЧМ-2022 Украина - Финляндия состоится в воскресенье 28 марта и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Финляндия
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Источник:
УАФ

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