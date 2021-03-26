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Игроки сборной Украины примерили официальные деловые костюмы на Евро-2020 - ФОТО
Украина продолжает подготовку к Финляндии
Фото Павла Кубанова - УАФ
В пятый день сбора
Утром на теоретическом занятии тренерский штаб разобрал игру с Францией, сделав акцент на соответствующих коррективах, которые необходимо имплементировать в следующем матче.
Между теорией и обедом ребята сделали примерку официальных деловых костюмов, в которых делегация национальной команды поедет на финал Евро-2020.
На вечерней тренировке команда отрабатывала тренерские замыслы, с которыми познакомилась на теоретическом занятии.
Завтра Андрей Шевченко один из игроков сборной дадут онлайн-пресс-конференцию, после чего команда проведет предигровую тренировку.
Напомним, что матч отбора ЧМ-2022 Украина - Финляндия состоится в воскресенье 28 марта и начнется в 21:45.
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