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Национальная сборная Украины

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Степаненко: Сборная Украины способна на многое

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И даже выйти на чемпионат мира

Степаненко: Сборная Украины способна на многое

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Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о ничьей сборных Украины и Франции (1:1) и поделился ожиданиями от отбора Чм-2022.

"Мне игра сборной Украины с Францией очень понравилась, сыграли здорово, тактически выполнили полностью тренерскую установку на игру. Я уверен, что такая тактика на сборе наигрывалась, тренерский штаб готовился к этой игре задолго, поэтому видно было на поле, что каждый знал, как действовать, как закрывать свою позицию, как подстраховывать, как правильно располагаться в обороне и как атаковать.

Я уверен, что наша сборная способна на многое, и прошлый отборочный цикл это показал, и в Лиге наций показали. Если будет такая же самоотдача, доверие друг к другу, такой коллектив и немного удачи, то все возможно, и мы выйдем на чемпионат мира в Катаре.

Без самоотдачи и дисциплины, которые были во время всего матча, невозможно играть по-другому с такой командой, как Франция, с такими футболистами", – сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Франция
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Источник:
ТК Футбол

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