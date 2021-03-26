Марлос: Хочу пробиться на ЧМ и представлять Украину, которая так хорошо меня принимала все эти девять лет

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос рассказал о своем желании пробиться на ЧМ-2022, а также высказался о выступлениях за национальную команду.

"Всегда с удовольствием надеваю футболку сборной Украины.

Я готов помочь нашей команде в начале квалификации ЧМ. У нас была хорошая дебютная игра и отличный результат против действующих чемпионов мира. Теперь у нас дома еще два матча, в которых нам нужно постараться не терять очки.

Я действительно хочу сыграть на чемпионате мира и представлять Украину, которая так хорошо меня принимала все эти девять лет, что я живу здесь. Сделаю все возможное, чтобы этого добиться", - сказал Марлос.