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Марлос: Хочу пробиться на ЧМ и представлять Украину, которая так хорошо меня принимала все эти девять лет
Хавбек рассказал, что для него значат выступления за сборную Украины
instagram.com/fcshakhtar
Полузащитник "Шахтера" и
"Всегда с удовольствием надеваю футболку сборной Украины.
Я готов помочь нашей команде в начале квалификации ЧМ. У нас была хорошая дебютная игра и отличный результат против действующих чемпионов мира. Теперь у нас дома еще два матча, в которых нам нужно постараться не терять очки.
Я действительно хочу сыграть на чемпионате мира и представлять Украину, которая так хорошо меня принимала все эти девять лет, что я живу здесь. Сделаю все возможное, чтобы этого добиться", - сказал Марлос.
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