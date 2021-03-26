  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Марлос: Хочу пробиться на ЧМ и представлять Украину, которая так хорошо меня принимала все эти девять лет
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марлос: Хочу пробиться на ЧМ и представлять Украину, которая так хорошо меня принимала все эти девять лет

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Хавбек рассказал, что для него значат выступления за сборную Украины

Марлос: Хочу пробиться на ЧМ и представлять Украину, которая так хорошо меня принимала все эти девять лет

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос рассказал о своем желании пробиться на ЧМ-2022, а также высказался о выступлениях за национальную команду.

"Всегда с удовольствием надеваю футболку сборной Украины.

Я готов помочь нашей команде в начале квалификации ЧМ. У нас была хорошая дебютная игра и отличный результат против действующих чемпионов мира. Теперь у нас дома еще два матча, в которых нам нужно постараться не терять очки.

Я действительно хочу сыграть на чемпионате мира и представлять Украину, которая так хорошо меня принимала все эти девять лет, что я живу здесь. Сделаю все возможное, чтобы этого добиться", - сказал Марлос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Марлос Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UOL Esporte

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapkan (Луганск)
26.03.2021 в 23:28
Красавец! И ,видно,что хочет кому-то и что-то доказать!!! Настоящий боец!!! За таких натурализированных не стыдно!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...