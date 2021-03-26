Забарный: Французы несколько раз меня перехитрили и отрезали

Защитник " Динамо " и сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями после матча с Францией (1:1).

— В матче с Францией украинская сборная играла по схеме, рассчитанной на трех защитников. У тебя был такой опыт раньше?

— Нет, это был первый мой опыт в такой схеме. Тренеры объяснили, как надо действовать и во время атаки, и при обороне.

— Какое у тебя было задание на поле?

— Я должен был страховать правую и центральную зоны. Французы все время вырывались за спину, поэтому нужно было оставить для них как можно меньше пространства.

— Как считаешь, ты справился с задачей?

— Французы несколько раз меня перехитрили и "отрезали". Это из-за нехватки опыта и волнения.

— На кого из защитников сборной Украины ты равняешься?

— Не могу сказать, что у меня есть фавориты, потому что я не видел в сборной слабых защитников.

— Какие у тебя ожидания от чемпионата Европы, который будет проходить с 11 июня до 11 июля?

— Хочу, чтобы сборная Украины прошла как можно дальше и доказала, что это не та команда, которая может вылететь в начале чемпионата. Что это спортсмены, которые могут бороться с грандами, играть на высоком уровне и демонстрировать отличный результат.