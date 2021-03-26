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Забарный: Французы несколько раз меня перехитрили и отрезали
Из-за нехватки опыта и волнения
Фото: Equipe de France
Защитник "
— В матче с Францией украинская сборная играла по схеме, рассчитанной на трех защитников. У тебя был такой опыт раньше?
— Нет, это был первый мой опыт в такой схеме. Тренеры объяснили, как надо действовать и во время атаки, и при обороне.
— Какое у тебя было задание на поле?
— Я должен был страховать правую и центральную зоны. Французы все время вырывались за спину, поэтому нужно было оставить для них как можно меньше пространства.
— Как считаешь, ты справился с задачей?
— Французы несколько раз меня перехитрили и "отрезали". Это из-за нехватки опыта и волнения.
— На кого из защитников сборной Украины ты равняешься?
— Не могу сказать, что у меня есть фавориты, потому что я не видел в сборной слабых защитников.
— Какие у тебя ожидания от чемпионата Европы, который будет проходить с 11 июня до 11 июля?
— Хочу, чтобы сборная Украины прошла как можно дальше и доказала, что это не та команда, которая может вылететь в начале чемпионата. Что это спортсмены, которые могут бороться с грандами, играть на высоком уровне и демонстрировать отличный результат.
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