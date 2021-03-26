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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Финляндия: где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Где 28.03.2021 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на НСК Олимпийский

Украина - Финляндия: где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Фото Павла Кубанова - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В равных условиях и схожем состоянии подходят к очному поединку сборные Украины и Финляндии, а также с неплохим активом в один турнирный балл. Правда, сравнивать ничью нашей главной команды с Францией, и мир Суоми в противостоянии с Боснией сложно, все же соперники были из разных весовых категорий. Тем не менее, настроение и настрой команд на второй тур квалификации к Мундиалю будет похожим.

Формально дружина Шевченко выглядит фаворитом, но опять же необходимо вспомнить матч скандинавской сборной с Боснией, когда финны выглядели андердогом, но имели хорошие шансы для того, чтобы вырвать у балканцев победу. Украинцам придется сильно постараться для воплощения всех наших надежд в реальность и важной победы. Потеря очков в таких матчах неприемлема.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D. Второй тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Украина 21:45 Финляндия

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча на телеканале Футбол 1 можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок в прямом эфире также покажут:

  • Финляндия - V Sport Jalkapallo, Viaplay Finland
  • Объединенное Королевство - Sky Sports Red Button, SKY GO Extra
  • Германия - DAZN
  • Италия - Sky Sport Uno
  • Испания - Movistar+
  • Польша - IPLA
  • Португалия - Match Player
  • Франция - L'Equipe Web
  • Швеция - C More Play
  • Египет - beIN SPORTS CONNECT
  • Турция - S Sport+, S Sport 2
  • Латинская Америка - Estádio TNT Sports, GUIGO
  • Канада - DAZN
  • США - TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, ESPN3

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Украина Финляндия
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Комментарии (1)
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Тренерую (Столица)
27.03.2021 в 00:46
"Трансляцию матча на телеканале Футбол 1 можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре sweet.tv" - и это матч сборной УКРАИНЫ !!! ))) Где общедоступные каналы ??? Позорище !!!
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