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Украина - Финляндия: где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 28.03.2021 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на НСК Олимпийский
Фото Павла Кубанова - УАФ
В равных условиях и схожем состоянии подходят к очному поединку сборные Украины и Финляндии, а также с неплохим активом в один турнирный балл. Правда, сравнивать ничью нашей главной команды с Францией, и мир Суоми в противостоянии с Боснией сложно, все же соперники были из разных весовых категорий. Тем не менее, настроение и настрой команд на второй тур квалификации к Мундиалю будет похожим.
Формально дружина Шевченко выглядит фаворитом, но опять же необходимо вспомнить матч скандинавской сборной с Боснией, когда финны выглядели андердогом, но имели хорошие шансы для того, чтобы вырвать у балканцев победу. Украинцам придется сильно постараться для воплощения всех наших надежд в реальность и важной победы. Потеря очков в таких матчах неприемлема.
Отбор на ЧМ-2022. Группа D. Второй тур
Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Украина 21:45 Финляндия
Трансляцию матча на телеканале Футбол 1 можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Поединок в прямом эфире также покажут:
- Финляндия - V Sport Jalkapallo, Viaplay Finland
- Объединенное Королевство - Sky Sports Red Button, SKY GO Extra
- Германия - DAZN
- Италия - Sky Sport Uno
- Испания - Movistar+
- Польша - IPLA
- Португалия - Match Player
- Франция - L'Equipe Web
- Швеция - C More Play
- Египет - beIN SPORTS CONNECT
- Турция - S Sport+, S Sport 2
- Латинская Америка - Estádio TNT Sports, GUIGO
- Канада - DAZN
- США - TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, ESPN3
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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