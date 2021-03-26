Украина - Финляндия: где смотреть прямую видеотрансляцию матча

В равных условиях и схожем состоянии подходят к очному поединку сборные Украины и Финляндии, а также с неплохим активом в один турнирный балл. Правда, сравнивать ничью нашей главной команды с Францией, и мир Суоми в противостоянии с Боснией сложно, все же соперники были из разных весовых категорий. Тем не менее, настроение и настрой команд на второй тур квалификации к Мундиалю будет похожим.

Формально дружина Шевченко выглядит фаворитом, но опять же необходимо вспомнить матч скандинавской сборной с Боснией, когда финны выглядели андердогом, но имели хорошие шансы для того, чтобы вырвать у балканцев победу. Украинцам придется сильно постараться для воплощения всех наших надежд в реальность и важной победы. Потеря очков в таких матчах неприемлема.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D. Второй тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Украина 21:45 Финляндия

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