  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Малиновский: Нам нужно создавать больше опасности у чужих ворот
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский: Нам нужно создавать больше опасности у чужих ворот

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Полузащитник отмечает, что сборной ещё есть над чем работать

Малиновский: Нам нужно создавать больше опасности у чужих ворот

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями после матча против Франции (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Как я и говорил накануне игры, важно было хорошо начать этот отборочный цикл. Самое главное, что мы завоевали одно очко в выездном матче, также у нас еще будет домашний поединок с французами.

У нас были неплохие моменты. Если бы Рома Яремчук мне немного сильнее дал вперед, я бы мог практически выбегать из центра поля один на один. Нам нужно работать над этими мелкими моментами в завершающей фазе атаки. Если мы это улучшим, то сможем создавать больше опасности вблизи чужих ворот.

Впереди еще две игры. Конечно, нужно восстановиться. Теперь мы будем готовиться к Финляндии, потому что это другая команда, которая будет играть совсем по-другому. Мы должны подготовиться и правильно сыграть", – сказал Руслан в эфире "Футбол NEWS".

Напомним, Украина в последнем матче ни разу не пробила в створ ворот сборной Франции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
27.03.2021 в 11:18
А от з цим як раз проблеми. Бо досі більшість гостроти в збірній створювали Ярмоленко, Коноплянка, Циганков, Марлос (плюс удари здалеку Степаненка), але їх участь у двох наступних іграх неможлива або під великим питанням.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...