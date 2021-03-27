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Малиновский: Нам нужно создавать больше опасности у чужих ворот
Полузащитник отмечает, что сборной ещё есть над чем работать
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями после матча против Франции (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.
"Как я и говорил накануне игры, важно было хорошо начать этот отборочный цикл. Самое главное, что мы завоевали одно очко в выездном матче, также у нас еще будет домашний поединок с французами.
У нас были неплохие моменты. Если бы Рома Яремчук мне немного сильнее дал вперед, я бы мог практически выбегать из центра поля один на один. Нам нужно работать над этими мелкими моментами в завершающей фазе атаки. Если мы это улучшим, то сможем создавать больше опасности вблизи чужих ворот.
Впереди еще две игры. Конечно, нужно восстановиться. Теперь мы будем готовиться к Финляндии, потому что это другая команда, которая будет играть совсем по-другому. Мы должны подготовиться и правильно сыграть", – сказал Руслан в эфире "Футбол NEWS".
Напомним, Украина в последнем матче ни разу не пробила в створ ворот сборной Франции.
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