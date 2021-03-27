Караваев: Мне нельзя было дать Мбаппе разбежаться

Александр Караваев рассказал о плане сборной Украины на игру с Францией (1:1) в отборе ЧМ-2022 и поделился ожиданиями от матча с Финляндией.

– Нужно было перекрыть фланги, ведь там были Коман и Мбаппе – техничные и скоростные футболисты. И мы обязательно должны были страховать друг друга, а также стараться заполнять свободные зоны в контригре, когда их крайние защитники эти зоны открывали, подключаясь к атакам.

– Что перед матчем говорили тренеры о Мбаппе?

– Здесь не нужно было много говорить. Мы все прекрасно видим игру этого футболиста в сборной Франции и в Лиге чемпионов.

– По ходу игры ты, наверное, больше других с ним пересекался. Что было самым важным в этом противостоянии?

– Концентрация внимания. Нельзя было дать Мбаппе разбежаться, надо было постараться лишить его свободных зон, поскольку опять же, техника и скорость – это его самая сильные стороны.

– Сложно будет перестроиться на игру против финнов, в которой, наверняка, сборной Украины предстоит больше атаковать?

– Думаю, нет. Тренерский штаб расскажет нам, как нужно противодействовать этому оппоненту. Мы и сами понимаем, что без следующих побед ничья во Франции будет не так ценна.

– Сил, прежде всего, моральных, хватит?

– У нас полная обойма, поэтому наставники определят, кто лучше готов к матчу, тот и выйдет на поле. Тем более, что после положительного результата всегда легче восстанавливаться, – сказал Караваев "Команде №1".