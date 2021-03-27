Ващук: Сборная Украины может задумываться над первым местом в группе

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал шансы сборной Украины на матчи против Финляндии и Казахстана, а также в целом в отборе на ЧМ-2022:

“ — Думаю, что сборная Украины действительно вправе задумываться о том, чтобы бороться за первое место в группе. Наша команда и ранее всегда претендовала на самые высокие места, но не везло, и в итоге мы часто отправлялись в плей-офф отборов. Сейчас уже другое время, и другая сборная, которая в состоянии бороться за выход на большие турниры с первого места в группе, как было с предыдущим отбором на Евро-2020, когда главным фаворитом группы была сборная Португалии. Но первой финишировала Украина.

— Насколько сложно будет подопечным Андрея Шевченко взять максимум в двух предстоящих матчах против Финляндии и Казахстана?

— Безусловно, усталость после парижского матча накопилась. Думаю, что если ребята проникнутся идеей, общей целью и сумеют выполнить тактические задумки на два ближайших матча, то проблем с положительным результатом у нашей сборной не будет. Команда умеет играть, что она уже не раз доказала. Я надеюсь, что ребята забудут Францию и переключаться на два следующих матча, которые будут не менее важными”, - сказал Ващук.