Матвиенко перед Финляндией: У нас достаточно теории, каждый в сборной знает свое дело

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями накануне матча отбора ЧМ-2022 с Финляндией.

— В матче с Францией, первом поединке отборочного турнира, игроки чувствовали большую ответственность. Сейчас, после ничьей с чемпионами мира, психологически вам будет легче?

— Приятно, что мы заработали очко на выезде с Францией, но, как уже сказал Александр Зинченко, если мы не выиграем в Финляндии и Казахстана, и ничья будет не важно. Все мы настраиваемся очень серьезно на игру с финнами.

— Какого вы мнения о форварде сборной Финляндии Пукки и как собираетесь ему противодействовать на поле?

— Как играть против этого форварда - нам объяснит тренерский штаб. Мы проводим достаточно теоретических занятий, каждый футболист сборной знает свое дело. Мы все разберем и подойдем к игре с Финляндией в максимальных кондициях.