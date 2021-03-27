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Матвиенко перед Финляндией: У нас достаточно теории, каждый в сборной знает свое дело

Национальная сборная Украины
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Николай высказался перед поединком с финнами

Матвиенко перед Финляндией: У нас достаточно теории, каждый в сборной знает свое дело

Павло Кубанов / УАФ

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями накануне матча отбора ЧМ-2022 с Финляндией.

— В матче с Францией, первом поединке отборочного турнира, игроки чувствовали большую ответственность. Сейчас, после ничьей с чемпионами мира, психологически вам будет легче?

— Приятно, что мы заработали очко на выезде с Францией, но, как уже сказал Александр Зинченко, если мы не выиграем в Финляндии и Казахстана, и ничья будет не важно. Все мы настраиваемся очень серьезно на игру с финнами.

— Какого вы мнения о форварде сборной Финляндии Пукки и как собираетесь ему противодействовать на поле?

— Как играть против этого форварда - нам объяснит тренерский штаб. Мы проводим достаточно теоретических занятий, каждый футболист сборной знает свое дело. Мы все разберем и подойдем к игре с Финляндией в максимальных кондициях.

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В статье: Национальная сборная Украины Николай Матвиенко
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Источник:
УАФ

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