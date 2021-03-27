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Матвиенко перед Финляндией: У нас достаточно теории, каждый в сборной знает свое дело
Николай высказался перед поединком с финнами
Павло Кубанов / УАФ
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями накануне матча отбора ЧМ-2022 с Финляндией.
— В матче с Францией, первом поединке отборочного турнира, игроки чувствовали большую ответственность. Сейчас, после ничьей с чемпионами мира, психологически вам будет легче?
— Приятно, что мы заработали очко на выезде с Францией, но, как уже сказал Александр Зинченко, если мы не выиграем в Финляндии и Казахстана, и ничья будет не важно. Все мы настраиваемся очень серьезно на игру с финнами.
— Какого вы мнения о форварде сборной Финляндии Пукки и как собираетесь ему противодействовать на поле?
— Как играть против этого форварда - нам объяснит тренерский штаб. Мы проводим достаточно теоретических занятий, каждый футболист сборной знает свое дело. Мы все разберем и подойдем к игре с Финляндией в максимальных кондициях.
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