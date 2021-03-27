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Павелко обратился в УЕФА и ПФЛ с просьбой почтить память Героев, погибших на Востоке Украины
Смелый шаг
УАФ/Автор невідомий
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко обратился к футбольной общественности с просьбой почтить память Героев, которые вчера погибли на Востоке Украины, минутой молчания, а также с помощью траурных лент, в которых проведут матч футболисты. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Соответствующие письма были направлены в Профессиональную футбольную Лигу с просьбой о выполнении на ближайшие матчи тура, а также в УЕФА на поединки сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии 28 марта и Казахстана 31 марта.
Отметим, что вчера, 26 марта, во время военных действий на Востоке Украины погибло четыре военнослужащих ВСУ.
"Вечная память всем защитникам Украины...", - говорится в обращении УАФ.
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