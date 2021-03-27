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Павелко обратился в УЕФА и ПФЛ с просьбой почтить память Героев, погибших на Востоке Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Смелый шаг

Павелко обратился в УЕФА и ПФЛ с просьбой почтить память Героев, погибших на Востоке Украины

УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко обратился к футбольной общественности с просьбой почтить память Героев, которые вчера погибли на Востоке Украины, минутой молчания, а также с помощью траурных лент, в которых проведут матч футболисты. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Соответствующие письма были направлены в Профессиональную футбольную Лигу с просьбой о выполнении на ближайшие матчи тура, а также в УЕФА на поединки сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии 28 марта и Казахстана 31 марта.

Отметим, что вчера, 26 марта, во время военных действий на Востоке Украины погибло четыре военнослужащих ВСУ.

"Вечная память всем защитникам Украины...", - говорится в обращении УАФ.

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В статье: УЕФА Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
27.03.2021 в 19:32
Оно пиарится.
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