Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Ярмоленко не сыграет с Финляндией и Казахстаном
Андрей еще не залечил травму
ffu.ua
Вингер Андрей Ярмоленко не поможет сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта), информирует официальный сайт УАФ.
31-летний футболист еще не залечил травму, и тренерский штаб принял решение отпустить его в расположение "Вест Хэма", где он продолжит реабилитацию.
Ярмоленко получил повреждение колена в матче против "МЮ" 9 февраля, после чего в СМИ поползли слухи, что Андрей не сыграет на Евро-2021, но его агент оперативно опроверг эту информацию.
Текущий сезон в целом складывается для опытного нападающего отвратительно - он набегал лишь 345 минут в АПЛ, не забив ни единого гола.
Популярное сейчас
- Киевское Динамо уверенно обыграло своих тезок из Бухареста
- Украинская молодёжка сыграла вничью с Узбекистаном
- Виллиан назвал худший этап своей карьеры
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО