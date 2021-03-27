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Официально: Ярмоленко не сыграет с Финляндией и Казахстаном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей еще не залечил травму

Официально: Ярмоленко не сыграет с Финляндией и Казахстаном

ffu.ua

Новина українською

Вингер Андрей Ярмоленко не поможет сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта), информирует официальный сайт УАФ.

31-летний футболист еще не залечил травму, и тренерский штаб принял решение отпустить его в расположение "Вест Хэма", где он продолжит реабилитацию.

Ярмоленко получил повреждение колена в матче против "МЮ" 9 февраля, после чего в СМИ поползли слухи, что Андрей не сыграет на Евро-2021, но его агент оперативно опроверг эту информацию.

Текущий сезон в целом складывается для опытного нападающего отвратительно - он набегал лишь 345 минут в АПЛ, не забив ни единого гола.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
27.03.2021 в 21:43
Ну и хорошо,пускай в Китай едет доигрывать
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