Официально: Ярмоленко не сыграет с Финляндией и Казахстаном

Вингер Андрей Ярмоленко не поможет сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта), информирует официальный сайт УАФ.

31-летний футболист еще не залечил травму, и тренерский штаб принял решение отпустить его в расположение "Вест Хэма", где он продолжит реабилитацию.

Ярмоленко получил повреждение колена в матче против "МЮ" 9 февраля, после чего в СМИ поползли слухи, что Андрей не сыграет на Евро-2021, но его агент оперативно опроверг эту информацию.

Текущий сезон в целом складывается для опытного нападающего отвратительно - он набегал лишь 345 минут в АПЛ, не забив ни единого гола.