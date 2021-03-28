Состав сборной: засилье динамовцев дало результат во Франции. Будет ли повторение?

Положа руку на сердце, стоит признаться – с абсолютной точностью предсказать состав сборной Украины на матч с Францией шансов было очень мало. Удивились все, а особенно – соперник. Ведь сборная Украины вышла на поединок в формации, которая не является базовой для тренерского штаба Шевченко. По такой модели Украины ранее играла лишь однажды, но и тогда были нюансы относительно перестроения команды в разных фазах игры.

Итак, 5-3-2, а от этого и непредсказуемый стартовый состав. Рядом с Матвиенко и Кривцовым, которые часто играют в сборной в центре защиты, вышел Илья Забарный. Выход Сидорчука и Зинченко в центральной линии читался, а вот появление Николая Шапаренко стало тем сюрпризом, который, среди прочего, спровоцировал для соперника эффект неожиданности. Номинально Малиновский играл второго нападающего, хотя во время разных фаз игры опускался ближе к центральному кругу, или, наоборот, оказывался впереди Романа Яремчука.

Сразу шесть представителей "Динамо" в стартовом составе – это было настоящее засилье, благодаря которому в итоге и был добыт положительный результат. Надо отметить, что практически никто из состава сборной Украины на поле Франции не выпадал – поэтому непросто прогнозировать стартовую обойму на следующий поединок. Ведь придется жертвовать кем-то из героев французского вояжа. Потому что с пятью защитниками, три из которых центральные – Украина против Финляндии вряд ли сыграет.

Вероятно, Украина вернется к тактике 4-3-3, которую использует в матчах против равных или ниже по классу соперников. На воротах и ​​на флангах защиты не должно быть сюрпризов – Георгий Бущан, Александр Караваев и Виталий Миколенко выглядят фаворитами в борьбе за места в основе. Последний приезжал в сборную после нескольких неубедительных матчей за клуб, но слова о том, что в сборной другая атмосфера, другие задачи, другая методология, оказались не пустым звуком. Наверное, "лишним" из тройки центральных защитников будет Илья Забарный. Обосновать можно все теми же аргументами: Матвиенко с Кривцовым опытнее, сыграннее, чаще использовались штабом Андрея Шевченко.

Илья Забарный отдавал (по крайней мере, пытался отдавать) длинные передачи в матче с Францией, но против финнов нужна другая игра – там будут превалировать короткие и среде пасы. В таком футболе, кстати, может проявить себя Шапаренко (хотя он проявил себя и в матче против Франции). Помним, как Николай стабилизировал и обострил игру "Динамо" в выездном поединке с "Брюгге" именно благодаря коротким и средним пасам вперед. С Зинченко Николаю Шапаренко несложно найти общий язык в центре поля, но нужен также разрушитель. Поэтому наверняка появится в основе Сергей Сидорчук. При отсутствии Тараса Степаненко капитан "Динамо" сейчас выглядит незаменимым в сборной.

Ярмоленко не попал в заявку (как и Шепелев, Довбик, Тымчик, Лунин и Ризнык), что несколько сужает варианты по выбору игроков в линии нападения. Руслан Малиновский должен появиться в основе, чтобы сыграть чуть выше линии центральных полузащитников. В "Аталанте" он привык к такой роли, как и к огромным физическим нагрузкам (сыграл целый матч против Франции). Третьим в компании Яремчука / Малиновского спрогнозируем Марлоса. Во-первых, нужно учитывать фактор свежести: нужен игрок, который не имел нагрузки в предыдущем поединке. Во-вторых, нужен еще один игрок с навыками позиционной атаки – Марлос для этого идеально подходит. В-третьих, присутствие Марлоса сделает линию атаки максимально вариативной. Ведь и он, и Яремчук, и Малиновский могут сыграть как на фланге, так и на острие атаки, так и под нападающим. Коноплянка не обеспечит такого разнообразия, Жуниор Мораес хорошо вышел на замену во Франции и логично для этой роли держать игрока и в дальнейшем, Александр Зубков может многое бороться, но не так полезен в комбинационной игре. Виктор Коваленко? Сейчас это просто "темная лошадка" этой команды.

Итак, в итоге состав сборной Украины на матч против Финляндии вырисовывается такой:

Георгий Бущан - Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко - Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко - Марлос, Роман Яремчук, Руслан Малиновский.

Матч квалификации ЧМ-2022 Украина - Финляндия начнется в 21:45. Ближе к этому времени и узнаем, удивит ли Андрей Шевченко составом и сейчас.