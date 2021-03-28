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Состав сборной: засилье динамовцев дало результат во Франции. Будет ли повторение?

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

В поисках баланса

Состав сборной: засилье динамовцев дало результат во Франции. Будет ли повторение?

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Положа руку на сердце, стоит признаться – с абсолютной точностью предсказать состав сборной Украины на матч с Францией шансов было очень мало. Удивились все, а особенно – соперник. Ведь сборная Украины вышла на поединок в формации, которая не является базовой для тренерского штаба Шевченко. По такой модели Украины ранее играла лишь однажды, но и тогда были нюансы относительно перестроения команды в разных фазах игры.

Итак, 5-3-2, а от этого и непредсказуемый стартовый состав. Рядом с Матвиенко и Кривцовым, которые часто играют в сборной в центре защиты, вышел Илья Забарный. Выход Сидорчука и Зинченко в центральной линии читался, а вот появление Николая Шапаренко стало тем сюрпризом, который, среди прочего, спровоцировал для соперника эффект неожиданности. Номинально Малиновский играл второго нападающего, хотя во время разных фаз игры опускался ближе к центральному кругу, или, наоборот, оказывался впереди Романа Яремчука.

Состав сборной: засилье динамовцев дало результат во Франции. Будет ли повторение? - изображение 1

Сразу шесть представителей "Динамо" в стартовом составе – это было настоящее засилье, благодаря которому в итоге и был добыт положительный результат. Надо отметить, что практически никто из состава сборной Украины на поле Франции не выпадал – поэтому непросто прогнозировать стартовую обойму на следующий поединок. Ведь придется жертвовать кем-то из героев французского вояжа. Потому что с пятью защитниками, три из которых центральные – Украина против Финляндии вряд ли сыграет.

Вероятно, Украина вернется к тактике 4-3-3, которую использует в матчах против равных или ниже по классу соперников. На воротах и ​​на флангах защиты не должно быть сюрпризов – Георгий Бущан, Александр Караваев и Виталий Миколенко выглядят фаворитами в борьбе за места в основе. Последний приезжал в сборную после нескольких неубедительных матчей за клуб, но слова о том, что в сборной другая атмосфера, другие задачи, другая методология, оказались не пустым звуком. Наверное, "лишним" из тройки центральных защитников будет Илья Забарный. Обосновать можно все теми же аргументами: Матвиенко с Кривцовым опытнее, сыграннее, чаще использовались штабом Андрея Шевченко.

Илья Забарный отдавал (по крайней мере, пытался отдавать) длинные передачи в матче с Францией, но против финнов нужна другая игра – там будут превалировать короткие и среде пасы. В таком футболе, кстати, может проявить себя Шапаренко (хотя он проявил себя и в матче против Франции). Помним, как Николай стабилизировал и обострил игру "Динамо" в выездном поединке с "Брюгге" именно благодаря коротким и средним пасам вперед. С Зинченко Николаю Шапаренко несложно найти общий язык в центре поля, но нужен также разрушитель. Поэтому наверняка появится в основе Сергей Сидорчук. При отсутствии Тараса Степаненко капитан "Динамо" сейчас выглядит незаменимым в сборной.

Ярмоленко не попал в заявку (как и Шепелев, Довбик, Тымчик, Лунин и Ризнык), что несколько сужает варианты по выбору игроков в линии нападения. Руслан Малиновский должен появиться в основе, чтобы сыграть чуть выше линии центральных полузащитников. В "Аталанте" он привык к такой роли, как и к огромным физическим нагрузкам (сыграл целый матч против Франции). Третьим в компании Яремчука / Малиновского спрогнозируем Марлоса. Во-первых, нужно учитывать фактор свежести: нужен игрок, который не имел нагрузки в предыдущем поединке. Во-вторых, нужен еще один игрок с навыками позиционной атаки – Марлос для этого идеально подходит. В-третьих, присутствие Марлоса сделает линию атаки максимально вариативной. Ведь и он, и Яремчук, и Малиновский могут сыграть как на фланге, так и на острие атаки, так и под нападающим. Коноплянка не обеспечит такого разнообразия, Жуниор Мораес хорошо вышел на замену во Франции и логично для этой роли держать игрока и в дальнейшем, Александр Зубков может многое бороться, но не так полезен в комбинационной игре. Виктор Коваленко? Сейчас это просто "темная лошадка" этой команды.

Состав сборной: засилье динамовцев дало результат во Франции. Будет ли повторение? - изображение 2

Итак, в итоге состав сборной Украины на матч против Финляндии вырисовывается такой:

Георгий Бущан - Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко - Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко - Марлос, Роман Яремчук, Руслан Малиновский.

Матч квалификации ЧМ-2022 Украина - Финляндия начнется в 21:45. Ближе к этому времени и узнаем, удивит ли Андрей Шевченко составом и сейчас.

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В статье: Украина Финляндия
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Комментарии (14)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2021 в 13:45
Шмарлоса та Чмораеса добре випускати лише під гарантований Маріуполь.
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+3
-4
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Американец 2000
28.03.2021 в 14:45
Люди не жалеют сил и здоровья , защищая честь Украины , а какое то ч м о - оскрбляет их - почему не банят таких у р о д о в ???
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0
0
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okolegko (Київ)
28.03.2021 в 13:40
Дійсно, Семйон справедливо підмітив, що для катеначчо динамівці підходять майже ідеально, а от для креативу... Прогнозую вихід (не обов’язково в основі) як Марлоса, так і Мораєса з Коноплянкою, хоча останні двоє давно вже нічого не показують. Можливо, навіть Коваленка випустять. Цікаво буде подивитися
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+2
-5
Hanter44 (Baburka)
28.03.2021 в 13:31
Для диванных оракулов: будет другая игра.Команде придется ставить игру в нападении.А,поскольку команда Финляндии не простая(хотя ее заведомо ставят ниже Украины) то как бы не получился такой же результат,как с Францией,только не в пользу Украины.
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+2
-2
мы за динамо (киев)
28.03.2021 в 12:56
а шо тут не правда. те шо склад вкдк переважно з українців? чи може хтось не знає шо марлос не витримує психологічно(принаймні) сильного та іменитого суперника. чи може цього хтось не бачив в іграх шд в єврокубках(доречі весь гамузом бразильський баласт, не тільки марлос) а ось шапаренко ніразу не переймався шо суперник чемпіон світу. та й забарний в свої 19 спокійно тримав атаки мбапи. так шо хавайте своє лайно самостійно, і не чіпляйтесь до людей.
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+5
-2
aleks68
28.03.2021 в 13:39
поцелуй своих дЫнамовских "звёзд" в одно место и не гавкай.занюханный эксперт
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+2
-6
cucumber (Киев)
28.03.2021 в 12:33
Коваленко не просто "темна кобилка" а п'ята нога для собаки. Ну зовсім незрозуміло під яку тактику може підходити цій гравець - по-перше,тихоход, по-друге, в обводці і боротьбі за м'яч повний нуль, на мій погляд, так якась умовно стіночка у грі в пас, недарма ж Шахта раділа, що прилаштувала його в Італію за непогані гроші. вася огурцов
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+4
-3
Камонплей
28.03.2021 в 12:39
скільки тобі треба ще лайна наїстися щоб стулити нарешті свою клоаку? смердить же.
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+3
-4
Acsakal (Kharkov)
28.03.2021 в 13:07
"Тихохід"? Подивися статистику: цей "тихохід" в іграх ЛЧ минулої осені мав найбільші показники подоланої відстані на полі. Саме за це його і взяла Аталанта.
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2021 в 13:47
А ще кращі показники полєнко мало в ЛЧ U19 років 6 тому...
+2
-2
aleks68
28.03.2021 в 13:40
отлижи у сцуркиса,пополощи свой вонючий рот
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+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2021 в 12:18
Засилье динамовцев --- это для срача на сайте.
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+5
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.03.2021 в 12:09
ничего, скоро Тэтэнко и Додонко вольются... И померкнет гегемония ДК в сборной.
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+5
-3
can (Торонто, Львов)
28.03.2021 в 12:07
На другой ветке назвал подобный состав, только в старте вместо Марлоса прогнозирую Зубкова. Посмотрим.
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