Призетко: Украину ждет тяжелая игра с Финляндией, но Шевченко правильно настроит игроков

Бывший игрок "Динамо", "Металлиста" и сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданием от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 Украина - Финляндия

- Сборная Украины, играя в оборонительный футбол, сумела выстоять и достойно сыграть с чемпионами мира. Мы увидели новую тактику в пять защитников, французам тяжело было вскрывать нашу оборону. Теперь против Финляндии наверняка нам придется быть в роли французов и думать, как эффективно взломать редуты соперника.

- Да, Украине придется столкнуться с определенными трудностями. Всегда легче разрушать, закрывшись в плотной скорлупе, чем созидать в атаке. Финляндия крепкая и хорошая типично скандинавская команда. Если вспомнить наши недавние противостояния, то победы дались, как мы говорим, на жилах. Дома в Одессе 1:0, и на выезде 2:1. Да и в отборочном цикле чемпионата Европы они показали себя с наилучшей стороны, заняли второе место и вышли в финальную часть. Финская команда не мальчики для битья. Поэтому, стоя их не обыграть. Там есть неплохие исполнители, есть лидер команды Пукки, футболисты, играющие в ведущих европейских чемпионатах. Только сверхусилие, настрой, и 100 процентная концентрация будет служить залогом нужного результата. Шапками их не закидаешь! Понятно, если сравнивать в плане индивидуального мастерства, то у нас есть преимущество, но в таких матчах необходимо проявить налаженные командные действия, и самое главное, что часто выходит на первое место - характер. Финны всегда имели характер, это добротная средняя европейская сборная. Нужно ответить украинским характером на скандинавский.

- Украине придется менять схему.

- Понятно, что наши будут диктовать условия, играть с позиции силы, контролировать мяч, и решать трудную задачу – вскрывать оборону финнов. Они будут играть плотно между линиями, не оставлять щелей и пространства для наших скоростных маневров. Будут ждать своего шанса в контратаках, когда наша сборная полезет вперед и откроет для них пространство. Конечно, самый идеальных вариант, забить быстрый гол, чтобы заставить соперника думать, как сравнять счет и таким образом сопернику придется оголять тылы. Так или иначе, необходимо решать задачу, как вскрыть насыщенную и компактную в две линии оборону. Как показала игра с французами, даже Мбаппе ничего не смог сделать. Обыгрывает одного, второго, а третий страхует, нет пространства и свободных зон. Против такой тактики тяжело играть.

- После ничьи в Париже, все ждут от нашей сборной только победы, и в этой паре Украина является фаворитом.

- Как говорят, очки по осени считают, но мы прекрасно понимаем, что после Франции - вырвать такое очко, а затем не обыграть Финляндию - никто не поймет. В первую очередь нужен результат. Но повторюсь, нас ждет тяжелая игра. Думаю, и даже уверен Андрей Шевченко сумеет серьезно настроить ребят, чтобы не было ни малейшей недооценки соперника. Поэтому ждем только победы!

Матч Украина – Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта. Начало игры в 21:45. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.