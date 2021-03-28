Шевченко: Игрокам из Украины немного тяжело - интенсивность УПЛ намного меньше

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями насчет плотного графика матчей.

"У нас есть обойма игроков, с которыми мы работаем. Будем готовить тех, кто есть. У нас есть возможность перестраиваться. Есть квалифицированные игроки, которые могут играть на разных позициях. Конечно, хотелось бы, чтобы все были здоровы.

Когда есть три матча, очень важно делать правильную ротацию. Футболисты, которые играют в ведущих чемпионатах, у них есть физическая кондиция, которая позволяет им играть два-три матча в неделю на таком уровне.

Футболисты, которые играют в Украине, им немного тяжело, потому что интенсивность украинского чемпионата намного меньше. Матчи не так часто. "Динамо" и "Шахтер" играли в кубках, в чемпионате, но все равно интенсивность, с которой они работают в УПЛ, она совершенно другая.

Поэтому нужно проводить ротацию, как их использовать. Важен фидбэк от футболистов. Если он немного подустал, должен быть честным, сказать, что не готов сейчас. В принципе у меня с ребятами таких проблем не было. У нас полное доверие", – рассказал Шевченко.