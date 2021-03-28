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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Игрокам из Украины немного тяжело - интенсивность УПЛ намного меньше

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник сборной считает, что футболистам из УПЛ тяжело играть по три матча в неделю

Шевченко: Игрокам из Украины немного тяжело - интенсивность УПЛ намного меньше

Фото: УАФ/ Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями насчет плотного графика матчей.

"У нас есть обойма игроков, с которыми мы работаем. Будем готовить тех, кто есть. У нас есть возможность перестраиваться. Есть квалифицированные игроки, которые могут играть на разных позициях. Конечно, хотелось бы, чтобы все были здоровы.

Когда есть три матча, очень важно делать правильную ротацию. Футболисты, которые играют в ведущих чемпионатах, у них есть физическая кондиция, которая позволяет им играть два-три матча в неделю на таком уровне.

Футболисты, которые играют в Украине, им немного тяжело, потому что интенсивность украинского чемпионата намного меньше. Матчи не так часто. "Динамо" и "Шахтер" играли в кубках, в чемпионате, но все равно интенсивность, с которой они работают в УПЛ, она совершенно другая.

Поэтому нужно проводить ротацию, как их использовать. Важен фидбэк от футболистов. Если он немного подустал, должен быть честным, сказать, что не готов сейчас. В принципе у меня с ребятами таких проблем не было. У нас полное доверие", – рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко сборная Украины
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Источник:
FootballHub

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
28.03.2021 в 17:59
Это последствие деятельности "путинского штирлица" Палкина, который чуть не уничтожил украинский футбол... Вот вам и 12 команд... Хотел сделть 8... Представляете сколько очков в сезон давал бы фарм мариуполь шахтьору.... Вечный липовый чемпион...
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
28.03.2021 в 17:52
Нужно валить игрокам из УПЛ нахер,Забавный, Шапаренко, Мыколенко, Матвиенко
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0
-1
Sashik (Baltimore)
28.03.2021 в 17:02
Інтенсивність в Україні на нулювому рівні. Давайте скоротимо УПЛ до 6 команд а Динамо і Шахтар будуть грати у кубку починаючи відразу з фіналу.
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