Мирон Маркевич: Украине нужны такие игроки как Марлос

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мыслями накануне матча сборной Украины против команды Финляндии.

"Мы играем дома. Эти команды (речь идет о Финляндии и Казахстане) мы должны обыгрывать, хотя финны в последнее время прибавили серьезно.

Думаю, у сборной Украины будет совсем другая тактика. Нужно атаковать, нужно прессинговать на чужой половине поля. Это уже совсем другой футбол.

Я надеюсь, что у нас есть футболисты, которые могут сильно сыграть индивидуально. Думаю, в составе будут какие-то изменения.

Возможно, тот же Марлос появится, потому что у него индивидуальное мастерство на высоком уровне. Украине нужны такие игроки. Зинченко, Малиновский. Я не знаю, в каком состоянии Цыганков", – рассказал Маркевич.