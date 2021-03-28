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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мирон Маркевич: Украине нужны такие игроки как Марлос

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-наставник "Днепра" прокомментировал предстоящую встречу сборной

Мирон Маркевич: Украине нужны такие игроки как Марлос

Footballua.tv / Автор неизвестен

Новина українською

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мыслями накануне матча сборной Украины против команды Финляндии.

"Мы играем дома. Эти команды (речь идет о Финляндии и Казахстане) мы должны обыгрывать, хотя финны в последнее время прибавили серьезно.

Думаю, у сборной Украины будет совсем другая тактика. Нужно атаковать, нужно прессинговать на чужой половине поля. Это уже совсем другой футбол.

Я надеюсь, что у нас есть футболисты, которые могут сильно сыграть индивидуально. Думаю, в составе будут какие-то изменения.

Возможно, тот же Марлос появится, потому что у него индивидуальное мастерство на высоком уровне. Украине нужны такие игроки. Зинченко, Малиновский. Я не знаю, в каком состоянии Цыганков", – рассказал Маркевич.

Начало встречи между украинцами и финнами - 21:45.

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В статье: Мирон Маркевич сборная Украины
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2021 в 20:52
В музей?
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0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
28.03.2021 в 20:31
По якості розуміння гри та майстерності може і так... Проте гравці 30+ які так і не потрапили у збірну своєї батьківщини, нам навіщо?
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2021 в 20:33
Передавать мудрость поколений молодым)
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.03.2021 в 19:39
також потрібен Мораесенко, скоро приєднаються Додонко, Тетенко, Дентіньонко, Майконко, Вітаонко...
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.03.2021 в 20:08
ты одну и ту же уйню несёшь уже 5-й или 6-й раз - взрослей!
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0
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.03.2021 в 20:13
ТАТЫШО ?
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2021 в 20:10
Додонко кстати не помешал бы
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+1
0


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