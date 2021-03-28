Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мирон Маркевич: Украине нужны такие игроки как Марлос
Экс-наставник "Днепра" прокомментировал предстоящую встречу сборной
Footballua.tv / Автор неизвестен
Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мыслями накануне матча сборной Украины против команды Финляндии.
"Мы играем дома. Эти команды (речь идет о Финляндии и Казахстане) мы должны обыгрывать, хотя финны в последнее время прибавили серьезно.
Думаю, у сборной Украины будет совсем другая тактика. Нужно атаковать, нужно прессинговать на чужой половине поля. Это уже совсем другой футбол.
Я надеюсь, что у нас есть футболисты, которые могут сильно сыграть индивидуально. Думаю, в составе будут какие-то изменения.
Возможно, тот же Марлос появится, потому что у него индивидуальное мастерство на высоком уровне. Украине нужны такие игроки. Зинченко, Малиновский. Я не знаю, в каком состоянии Цыганков", – рассказал Маркевич.
Начало встречи между украинцами и финнами - 21:45.
Популярное сейчас
- Украина - Финляндия: где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Уайт вырубил Поветкина в четвертом раунде и взял убедительный реванш
- Кухаревич продолжит карьеру в Европе, у Миная новый тренер и это не Севидов. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Отбор ЧМ-2022. Франция - Украина 1:1. Когда не стыдно, а радостно
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья