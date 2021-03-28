Пять защитников, Макаренко и Зубков. Состав сборной Украины на матч с Финляндией

В рамках второго тура отбора на ЧМ-2022 Национальная сборная Украины на НСК "Олимпийский" примет сборную Финляндии. Главный тренер Андрей Шевченко выбрал следующий состав на игру:

Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Малиновский, Макаренко, Зинченко, Зубков, Яремчук.

По сравнению с поединком против французов Андрей Николаевич сделал три замены: вместо Кривцова выйдет Соболь, вместо Сидорчука- Макаренко, а вместо Шапаренко - Зубков.