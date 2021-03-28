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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Пять защитников, Макаренко и Зубков. Состав сборной Украины на матч с Финляндией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Опять Шевченко удивил

Пять защитников, Макаренко и Зубков. Состав сборной Украины на матч с Финляндией

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

В рамках второго тура отбора на ЧМ-2022 Национальная сборная Украины на НСК "Олимпийский" примет сборную Финляндии. Главный тренер Андрей Шевченко выбрал следующий состав на игру:

Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Малиновский, Макаренко, Зинченко, Зубков, Яремчук.

По сравнению с поединком против французов Андрей Николаевич сделал три замены: вместо Кривцова выйдет Соболь, вместо Сидорчука- Макаренко, а вместо Шапаренко - Зубков.

Поединок начнется в 21:45. Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Национальная сборная Украины национальная сборная Финляндии
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2021 в 20:47
В такой игре о нападающих надо думать а не о защитника.
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Artemanat (Кривой Рог)
28.03.2021 в 20:46
Соболь и Зубков на флангах полузащиты будут играть, интересно посмотреть
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Spokoyno (Киев)
28.03.2021 в 20:37
Плагіат! Я таки заміни ще вчора пропонував Проте залишити п'ять захисників не моя пропозиція... Пуккі це не Мбаппе та Ко... Чи захисника ТРИ, а Миколенко та Караваєв третьзахисники
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ПетроФ (Луцьк)
28.03.2021 в 20:34
Георгий Бущан - Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко - Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко - Марлос, Роман Яремчук, Руслан Малиновский. Щось експЕрд. знову не може ((
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0
-1
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trafalgar (Запорожье)
28.03.2021 в 20:32
У меня хорошее предчувствие, будет 2-0 либо 3-1 в нашу пользу
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.03.2021 в 20:31
игра на ничеечку?
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недалековідКиева (Біла Церква)
28.03.2021 в 20:31
Х.з. Макаренко, надеюсь они знают что делают.
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download1 (huyersk)
28.03.2021 в 20:39
макар топ
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Artemanat (Кривой Рог)
28.03.2021 в 20:45
Макар с Испанией был хорош
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